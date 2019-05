Alison Van Uytvanck overleeft eerste ronde Roland Garros niet, uitgeschakeld in drie sets

Alison Van Uytvanck heeft de eerste ronde van Roland Garros niet overleefd. De Brabantse verloor in drie sets (6-1, 5-7, 2-6) haar match in de eerste ronde tegen de Spaanse Sorribes Tormo.

De nederlaag van Van Uytvanck is verrassend te noemen. De 25-jarige Grimbergse behaalde in 2015 de kwartfinales op Roland Garros en was begin mei op het gravel in Rabat nog goed voor een stek in de halve finales.

Voor de 22-jarige Sorribes Tormo is het haar derde deelname op Roland Garros. De vorige twee keer (2016 en 2017) geraakte ze niet door de eerste ronde. In haar eerste tweede ronde ooit treft Sorribes Tormo de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 7) en de Japanse Misaki Doi (WTA 110).