Na de overwinning van Vlaams Belang gaan de eerste stemmen op om het cordon sanitaire te doorbreken.

De spectaculaire comeback van het Vlaams Belang zet de discussie over het cordon sanitaire weer helemaal op de agenda. De eerste stemmen gaan alvast op om het te herbekijken. Jean-Marie Dedecker, de burgemeester van Middelkerke die als onafhankelijke op de N-VA-lijst stond, spreekt over ‘een collectief opgestoken middelvinger’ van de kiezer. Hij roept alvast op om met Vlaams Belang in gesprek te gaan. ‘De wil van de bevolking moet gerespecteerd worden,’ zei hij erover.

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zich altijd resoluut verzet tegen het doorbreken van het cordon sanitaire. Maar vandaag vroeg VTM hem of hij een veto stelde tegen Vlaams Belang, de PS en Ecolo. Daarop antwoordde De Wever: 'Mijn enige echte veto dat reëel is, is tegen de PS en Ecolo op het federale niveau'. VTM, en ook de RTBF, grepen het fragment aan om te concluderen dat De Wever het cordon in twijfel trekt, al lijkt dat toch behoorlijk voorbarig.

'No way, never'

Ook Luk Van Biesen (Open VLD) zegt intussen dat het tijd wordt om met Vlaams Belang te gaan praten. Hij zei op de VRT dat ‘met praten niets mis is’. En voegde eraan toe dat het cordon ‘jaren heeft bestaan, en we moeten kijken of dat in deze tijd nog realiseerbaar is, en nog nuttig is.’ Volgens hem is het cordon een concept dat wel op rechts bestaat, maar niet op links, wat volgens hem ‘ongezond’ zou zijn. ‘Je kan kiezers niet negeren. Die kiezers van Vlaams Belang komen van ergens.’ Luk van Biesen heeft een verleden bij de Volksunie, de voorloper van de N-VA. Aan VTM zei Van Biesen wel dat, als het over het vormen van een coalitie gaat, ‘geen haar op mijn hoofd eraan denkt’. Hij voegde er ook aan toe dat het over een persoonlijk standpunt ging.

Niet al zijn partijgenoten zijn het daarmee eens. Zo reageerde Philippe De Backer, federaal minister voor telecom, met 'No way. Never', op een tweet waarin een twitteraar het groeiende aantal Open VLD'ers die het cordon in twijfel trekken aanhaalde. Begin dit jaar kondigde De Backer wel aan dat hij definitief stopt met de politiek.