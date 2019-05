Antwerp-kapitein Faris Haroun: “Een zege behaald met dat typische Antwerp-DNA”

Antwerp én de Bosuil opgelucht na de zege tegen Charleroi. En wat gezegd van aanvoerder Faris Haroun, dé mannetjesputter bij uitstek in Deurne-Noord, en de natuurlijke leider die zijn nieuwe monnikenwerk tot een goed einde zag gebracht.

“Dit is een zege die we hebben behaald met dat typische Antwero-DNA”, zuchtte Haroun, die weer ettelijke kilometers op de teller had staan. ”Na die 0-2 dacht iedereen dat het nog mis zou gaan, maar op mentaliteit én met die supporters – die onze bus al een warm onthaal hadden bezorgd - hebben we nog verdiend gewonnen. Eerst de koude douche, en nadien getoond dat er in België maar weinig ploegen zijn die het nog zo kunnen rechttrekken. Het doet deugd, na al die jaren nog eens Europa in met Antwerp. Verdiend, en het omgekeerde zou zuur zijn geweest. Een misstap zelfs. (lacht) Nooit gedacht dat ik dit op mijn leeftijd nog zou meemaken, maar in voetbal kan dus echt wel alles. Maar ook een pluim voor onze coach en zijn staf. Eerlijk: weinig coaches kunnen dit soort resultaten voorleggen, ook zoals hij het met ons deed tegen Charleroi.”