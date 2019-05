Kurz in Oostenrijk op kop

Exitpolls suggereren dat kanselier Kurz de grote winnaar van de Europese verkiezingen is. De FPÖ wordt lichtjes afgestraft voor Ibiza-gate.

De conservatieve christendemocraten van kanselier Sebastian Kurz hebben in hun land de Europese verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit een exitpoll bij 5.200 kiezers. De ÖVP zou 34,5 procent halen, de sociaaldemocratische SPÖ 23,5 procent en de FPÖ 17,5 procent. Die extreemrechtse partij vormde tot voor enkele dagen een coalitie met Kurz.

De eerste officiële resultaten komen binnen rond 23 uur vanavond

Omkoperij kost je 2,2 procent

Vorige week kwam de FPÖ in de problemen nadat een video was uitgelekt waarin te zien was hoe vicekanselier Heinz-Christian Strache zich wilde laten omkopen. De onverkwikkelijke saga leidde na enkele dagen tot het vertrek van alle FPÖ-ministers uit de regering-Kurz. Nu gaat de partij er op achteruit, maar ook niet zoveel. Ze zou volgens de exitpoll 2,2 procent verliezen. Dat vertaalt zich in één zeteltje minder in het Europees Parlement.

De partij van Kurz gaat er 7,5 procent op vooruit in vergelijking met 2014. Kurz moet maandag een vertrouwensstemming ondergaan. Verwacht wordt dat deze goede resultaten voor het Europees Parlement hem sterken.