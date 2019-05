Dit wordt het nieuwe Vlaams Parlement: N-VA blijft grootste, Vlaams Belang boekt monsterscore

Volgens de eerste, voorlopige uitslagen blijft N-VA de volgende vijf jaar de grootste in het Vlaams Parlement. Maar Vlaams Belang is ongetwijfeld de morele overwinnaar van deze verkiezingsdag, ook al zijn nog lang niet alle stemmen geteld.

Volgens de eerste, erg voorlopige cijfers haalt N-VA zo’n 35 zetels in het Vlaams Parlement. Weliswaar genoeg om de grootste partij van Vlaanderen te blijven, maar of de Vlaams-nationalisten daar erg blij mee zullen zijn, is nog de vraag. De partij verliest namelijk 8 zetels.

De morele overwinnaar is overduidelijk Vlaams Belang, dat momenteel op 23 zetels staat, een stijging van maar liefst 17 zetels.

CD&V zou daardoor op Vlaams niveau pas de derde partij worden. Tot vandaag hadden de christendemocraten 27 zetels, vanaf morgen zouden er daar nog 18 van overblijven (-9). Ongetwijfeld een grote ontgoocheling voor de partij, die Hilde Crevits als kandidaat-minister-president naar voren had geschoven.

Op de vierde plaats volgt Open VLD, dat momenteel afklokt op 16 zetels. Een verlies van 3 zetels.

De liberalen worden op de voet gevolgd Groen, dat op 15 zetels staat. Groen boekt daarmee een winst van vijf zetels. Of de ecologisten daarmee blij zullen zijn is de vraag, want daarmee blijft een echt groene golf toch uit.

Helemaal dramatisch is het voor de SP.A, dat lijkt te gaan eindigen op twaalf zetels. Een verder verlies van zes zetels.

Goed nieuws is er wel voor de PVDA. Momenteel staan de communisten op vijf zetels, waarmee ze voor het eerst de kiesdrempel haalt.

De Union des Francophones, de Franstalige eenheidslijst in Vlaams-Brabant, zou dan weer zijn enige zetel in het Vlaams Parlement verliezen.

Opgelet: deze prognose is gebaseerd op voorlopige resultaten, met ongeveer een kwart van de stemmen geteld. Het aantal zetels dat de partijen uiteindelijk zullen halen, kan dus zeker nog wijzigen. De grote tendensen zijn uiteraard wel al duidelijk.