GP Marcel Kint: Bryan Coquard sprint naar de zege in openingsmanche Bingoal Cycling Cup

Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) heeft de 72ste editie van de GP Marcel Kint, met start in Kortrijk en finish na 174,8 kilometer in Zwevegem, gewonnen. De 27-jarige Fransman was de snelste na een massasprint. Nacer Bouhanni, vorig jaar nog winnaar, werd tweede voor Alfdan De Decker.

Coquard won eerder dit seizoen ook al een rit in de Ster van Bessèges, een etappe in het Circuit van de Sarthe en een rit in de Vierdaagse van Duinkerke. De GP Marcel Kint was de eerste manche van de Bingoal Cycling cup. Coquard is meteen de eerste leider in dit regelmatigheidscriterium.

Winnaar Bryan Coquard Foto: Photo News

Na goed 11 kilometer vormde zich een kopgroep met Yves Coolen, Timothy Stevens, de Nederlander Justin Timmermans, de Deen Andreas Lorentz Kron en de Brit Louis Rose-Davies. Het vijftal kreeg een maximale voorsprong van een kleine vier minuten van het peloton in de schoot geworpen.

Het waren de Franse ploegen Vital Concept-B&B Hotels, Cofidis en Total-Direct Energie die het tempo in de grote groep stilaan optrokken. Met nog 50 kilometer voor de boeg gaven de mannen van Corendon-Circus er een fikse lel op. Het peloton verbrokkelde even en het duurde ook een poosje voor alles opnieuw samensmolt. Net na het ingaan van de laatste twee plaatselijke ronden, van elk 20,4 kilometer, muisde Tom Devriendt er even vanonder. Op een hellend stuk spatte het peloton opnieuw uit elkaar en werd Devriendt opgepeuzeld door het eerste gedeelte van de grote groep.

De vijf vroege vluchters mochten de laatste ronde aansnijden met een voorsprong van 1:05 op een langgerekt peloton. Dries De Bondt repte zich, op 7 kilometer van het einde, in zijn eentje naar de leiders. De grote groep volgde op een handvol seconden. De Bondt counterde een uitval van Andreas Lorentz Kron en dit duo mocht - met een zeer geringe voorsprong -zo de laatste twee kilometers aanvatten.

De twee waren er in de laatste kilometer aan voor de moeite. In de daaropvolgende massasprint was de Fransman Bryan Coquard de snelste. Hij volgt daarmee zijn landgenoot Nacer Bouhanni op op de erelijst.

Foto: Photo News

De volgende manche van de Bingoal Cycling Cup is er op donderdag 30 mei met het Circuit de Wallonie in en rond Charleroi.

(belga)