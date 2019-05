Dit is de nieuwe Kamer: een eerste voorlopige zetelverdeling

Op basis van de eerste uitslagen heeft De Standaard voor u een zetelverdeling gemaakt voor het nieuwe federale parlement. N-VA zou de grootste blijven, Vlaams Belang springt van 3 naar 18 zetels en PVDA loodst mogelijk vier (!) Vlaamse parlementsleden in het halfrond.

Met de huidige, partiële uitslagen (29 procent van de stembureaus geteld) moet de N-VA negen van zijn 33 zetels opgeven. Maar ook Open VLD ziet er vier in rook opgaan, CD&V zes en SP.A twee. Die gaan naar Groen (+2), PVDA (+4) en vooral Vlaams Belang (+15).

Voor Wallonië zijn de uitslagen nog té partieel om al een zetelverdeling op te maken.

De drie zetels van PVDA zullen bezet worden door Peter Mertens en allicht Steven De Vuyst (Oost-Vlaanderen) en Bea Knaepen (Vlaams-Brabant).

Opvallend: op dit moment verliest de lijst van Maggie De Block (Open VLD) in Vlaams-Brabant twee zetels. Het lijkt er dus op dat Goedele Liekens niet in het parlement geraakt, tenzij ze springt. Groen wint één extra zetel in Vlaams-Brabant. Theo Francken (N-VA) lijkt in Vlaams-Brabant het verlies te beperken (-1 zetel). Dries Van Langenhove komt als onafhankelijke, via de lijst van Vlaams Belang, het parlement binnen.