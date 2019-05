Eerste reacties Vlaams Belang: ‘Witte zondag’

De trend die de voorlopige resultaten tonen, is duidelijk: het Vlaams Belang scoort. Zowel in de steden als op het platteland. In kieskring Limburg lijkt het nu al de tweede grootste partij te worden. De partijreacties kraaien voorzichtig victorie.

Tom Van Grieken: Stilzwijgen

Op de achtste verdieping van het hoofdkwartier van het Vlaams Belang aan het Brusselse Madouplein zit partijvoorzitter Tom van Grieken aan de toespraak te werken. Die is voor vanavond in Londerzeel. De VRT-cameraploeg die aan de deur van de war room stond te kloppen, kreeg geen gehoor. VTM had eerder nog een snelle quote gekregen: ‘Beter een goeie start dan een slechte start. Ik mag iets meer zeggen, maar ik hoef niets meer te zeggen.’ Dat er vanavond nog genoeg tijd is om te reageren, zei hij, net voordat hij - met een niet te verbergen glimlach - de deur sloot.

Filip Dewinter: ‘Witte zondag’

Kopstuk Filip Dewinter kan intussen zijn blijdschap niet achter gesloten deuren houden: ‘Dit is een Vlaams Belang-vloedgolf’. Hij heeft het intussen op VRT al onomwonden en onder luid applaus over een ‘Witte Zondag’ . En ook: ‘maar de andere partijen gaan zwarte sneeuw zien.’ Dewinter blikt al vooruit: ‘Het ziet er goed uit. Vandaag moet het cordon sanitaire breken. Ik hoop dat men de kiezer niet weer negeert.' Verrast door de cijfers is hij toch, geeft hij toe. Maar hij heeft het tegelijk over een ‘déjà-vu naar de resultaten van 1991 en 2004'. De verklaring volgens hem is dat ‘de mensen zich in de steek gelaten voelen'. En er volgt een sneer richting N-VA: ‘De N-VA heeft geprobeerd ons te kopiëren, maar heeft vooral niet gerealiseerd wat ze heeft beloofd.’

Dries Van Langenhove: ‘Tijd dat we cordon sanitaire afschaffen’

Dries Van Langenhove, die als onafhankelijke de Vlaams Belang-lijst voor de Kamer in Vlaams-Brabant trekt, vindt het allemaal nog voorbarig, maar kan tegelijk een eerste reactie toch niet laten liggen: ‘Het is voorbarig om te reageren, maar ik zou tekenen voor deze trend. Het cordon sanitaire, het wordt tijd dat we dat afschaffen.’

Stefaan Sintobin: ‘De kiezer die het kotsbeu is’

In het Vlaams Parlement reageert Stefaan Sintobin: 'Het cordon zal vanavond niet worden doorbroken, wel op korte termijn. Is het niet door andere partijen, dan wel door de kiezer die het kotsbeu is dat met zijn stem geen rekening wordt gehouden. Als de trend zich doorzet, dan zullen we vanavond zeker kunnen vieren.’

Guy D'Haeseleer: 'Op de schop'

Ook in Ninove is het cordon talk of the town. Boegbeeld Guy D'Haeseleer: ‘Ongelooflijk. Het zijn voorlopige resultaten, maar toch; wij meer dan 46 procent, alle anderen rond de tien procent. Het cordon sanitaire moet op de schop. De Ninovieter heeft een duidelijk signaal gegeven. Zoals het nu zit, halen we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Ninove de absolute meerderheid.’