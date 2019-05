Deze verkiezingsdag kent slechts één winnaar: Vlaams Belang. De extreemrechtse partij, die in 2014 bijna van de kaart werd geveegd door N-VA, keert spectaculair terug.

De vooruitgang is bijna overal fors, met winsten van 10 procentpunten en meer. Dat geeft, in verhouding tot de uitslag in 2014, verdrievoudigingen en zelfs vervijfvoudigingen van het stemmenpercentage ...