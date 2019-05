Geen ‘Hilde-effect’ voor CD&V

CD&V staat voorlopig op zwaar verlies. Het ‘Hilde-effect’ blijft voorlopig uit, zowel voor de Kamer als het Vlaams Parlement.

Zowel voor het Vlaams Parlement als voor de Kamerlijst staat CD&V voorlopig op (zwaar) verlies. Door kandidaat minister-president Hilde Crevits naar voren te schuiven trachtte CD&V zich tegenover de N-VA te positioneren. Die strategie lijkt alvast voor het Vlaams Parlement niet te werken. Een gelijkaardig beeld is te vinden bij het federaal Parlement: zwaar verlies. Telkens hangt de partij rond de veertien à vijftien procent.

Zelfs in de kieskring West-Vlaanderen blijf het ‘Hilde-effect’ uit en staat ze op zeker vijf procentpunten verlies. In West-Vlaamse steden als Oostende en Kortrijk gaat ze achteruit, maar ook in plattelandsgebied als Avelgem verliest CD&V. Eigenlijk verliest ze bijna overal.

CD&V slaagt er dus niet in om stand te houden in West-Vlaanderen. Dat is voor de partij een veeg teken voor haar algemeen resultaat. Voorzitter Wouter Beke moet het bijvoorbeeld ongelden in zijn eigen kanton Beringen: met 50 van de 96 bureaus geteld staat CD&V er op 3,4 procentpunt verlies.