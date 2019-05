Lewis Hamilton wint spannende Grote Prijs van Monaco, Max Verstappen vecht lang voor zege maar wordt uiteindelijk pas vierde

Lewis Hamilton heeft voor de derde keer in zijn carrière de Grote Prijs van Monaco gewonnen. De Britse wereldkampioen moest er hard voor knokken: door een slechte bandenkeuze had hij de hele race Max Verstappen vlak achter zich. De Nederlander slaagde er echter niet in om Hamilton te passeren en kreeg bovendien een tijdstraf van 5 seconden op het einde van de race, waardoor Sebastian Vettel (Ferrari) en Valtteri Bottas (Mercedes) tweede en derde werden.

Nergens is de kwalificatie zo belangrijk als in Monaco, waar inhalen al sinds jaar en dag bijzonder lastig is. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas leken dus ideale kaarten in huis te hebben om voor Mercedes een ongeziene 6de dubbelzege op rij te boeken. Maar met immer strijdvaardige jongens als Max Verstappen en Sebastian Vettel vlak achter hen, wist je natuurlijk maar nooit. En zeker niet als de weergoden ook nog in de pap te brokken hadden: de kans op regenval tijdens de race was vooraf hoog.

Bij de start kreeg Mercedes meteen een waarschuwingsschot. Max Verstappen kwam goed weg vanaf plek drie en plaatste zijn Red Bull naast de Mercedes van Bottas, maar de Fin kon - met moeite - zijn tweede plek behouden. Het leidende kwartet werd gevolgd door Daniel Ricciardo, de winnaar van vorig jaar. Een herhaling daarvan bleek met zijn Renault echter onmogelijk. Na acht ronden keek Ricciardo al aan tegen een achterstand van bijna twintig seconden op nummer vier Vettel.

In het middenveld waren alle ogen intussen gericht op thuisrijder Charles Leclerc, die na een strategische blunder van Ferrari pas vanaf plek vijftien mocht starten. De jonge Monegask was echter vastbesloten om voor punten te gaan. Hij verschalkte al vroeg in de race Lando Norris en Romain Grosjean op fraaie wijze. Bij de derde inhaalbeweging liep het fout: Leclerc maakte contact met de Renault van Nico Hülkenberg, verloor twee posities en liep ook nog eens een lekke band op.

In plaats van voorzichtig naar de pits terug te keren, knalde Leclerc met een rotvaart richting pitstraat. Gevolg: de flapperende restanten van zijn lekke band scheurden de vloer van de Ferrari kapot. De safety car moest zelfs enkele ronden de baan op zodat de marshalls het circuit konden schoonvegen. Kort daarna was het afgelopen voor Leclerc, die ook nog eens onder gele vlag had ingehaald na een botsing tussen Robert Kubica en Antonio Giovinazzi. Een rampzalig thuisweekend dus voor de jonge Monegask.

Door de vroege safety car maakten de vier leiders elk een pitstop. Dat zorgde voor problemen bij Mercedes, dat beide wagens tegelijk naar binnen moest halen. Valtteri Bottas werd zo ietwat opgehouden. En dat brak ook Max Verstappen zuur op: de Nederlander werd te vroeg uit zijn pitbox gestuurd, recht in het spoor van Bottas. De twee maakten licht contact, Verstappen drukte Bottas richting de muur. Een ronde later maakte de Fin een extra pitstop, waardoor ook Vettel voorbij Bottas ging. Verstappen kreeg voor het incident een tijdstraf van vijf seconden.

Na een interessante beginfase volgde het lange wachten. Al waren er ook twee jokers: leider Lewis Hamilton had de medium band opgelegd tijdens zijn pitstop, terwijl zijn drie concurrenten allemaal voor het harde rubber kozen. Hamilton moest zo al snel in het defensief, uit schrik dat zijn banden het einde van de race niet zouden halen. En ook de dreiging van regen bleef aanwezig.

Halverwege de wedstrijd begon het lichtjes te druppelen, maar echt doorzetten deed de regen nooit. En dus was het afwachten of Hamiltons banden het zouden uithouden. De regerende wereldkampioen ergerde zich zichtbaar aan de strategische keuze van zijn team, want Hamilton deed meermaals zijn beklag over de boordradio. Verstappen wachtte intussen af, terwijl ook Vettel en Bottas rustig in het spoor bleven.

In het laatste kwart van de race werd duidelijk dat Hamiltons banden inderdaad hun beste tijd gehad hadden. Verstappen bleef de druk hoog houden en vooral in de nauwe Loews-haarspeldbocht, de traagste bocht van de F1-kalender, kwam Verstappen soms de neus aan het venster steken. In de laatste vijf rondes werd het nog heel warm: Verstappen kwam steeds dichter en probeerde het in ronde 76 van de 78 bij het uitkomen van de tunnel. De twee wagens raakten elkaar, maar de posities bleven ongewijzigd.

Uiteindelijk mocht Hamilton na een stresserende eindfase toch nog het zegegebaar maken. Verstappen kwam als tweede over de meet, maar viel door zijn tijdstraf terug naar plek vier. Sebastian Vettel werd zo nog tweede voor Ferrari, Valtteri Bottas mocht als derde mee het podium op.