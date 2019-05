Voorlopige resultaten terwijl stembureaus nog open waren, mag dat?

De elektronische stembureaus waren nog een klein uur open, en zowel VTM als VRT waren er al met de eerste resultaten. Is dat geen ongeoorloofde beïnvloeding?

‘Heist-op-den-Berg, zeven procent geteld, Vlaams Belang schiet veertien procent omhoog, naar 21,2; NVA blijft de grootste, met 26,9. Tongeren, 1 bureau op 30, VLD 16,5 omhoog naar 36,8, NVA houdt slechts 15,5 over.’ Het is nog niet eens halfvier, en beide tv-zenders lanceren hun eerste resultaten reeds. Je kunt er vooral uit leren hoe weinigzeggend eerste resultaten zijn, maar toch. De elektronische stembureaus blijven open tot vier uur. Beïnvloeden die cijfers niet wie nog moet gaan stemmen? Mag dat zomaar?

De woordvoerder van Binnenlandse Zaken tilt er niet al te zwaar aan. Officiële resultaten laten lekken, dat mag zomaar niet, maar dit zijn geen officiële resultaten. ‘We hebben hier zelfs nog geen resultaten van Heist-op-den-Berg. De media moeten die dus uit eigen bronnen hebben gehaald, en dat geval is niet meteen in de nationale kieswet voorzien. Misschien dat er in de Vlaamse mediawetgeving iets over staat, maar zo ja, dan is mij dat niet bekend.’

‘Het zou mij verwonderen dat wij ertegen gaan optreden. Er is op dit moment in elk geval geen commotie rond. Al weet je nooit waartegen belanghebbenden allemaal klacht indienen.’