Oost-Vlaanderen: Open VLD kampt voor tweede plaats

Kan Open VLD de tweede grootste partij blijven in Oost-Vlaanderen? Bij de vorige verkiezingen was N-VA uitgesproken winnaar. Daarna volgde een nek-aan-nekrace tussen de liberalen en CD&V. Of komt Vlaams Belang hard opzetten?

In Oost-Vlaanderen trekken de christendemocraten naar het front met twee vaste waarden: Pieter De Crem en Joke Schauvliege. De Crem ging eigenlijk voluit voor het burgemeesterschap in Aalter, maar toen de N-VA de regering verliet, werd hij van staatssecretaris alsnog tot minister gepromoveerd. Schauvliege, die als minister opstapte, was tijdens de campagne in de media minder nadrukkelijk aanwezig, maar dat vindt ze normaal. Of ze opnieuw minister wil worden, hield ze in het midden. 'Laat ons afwachten wat de kiezer zegt. Ik hoop dat CD&V het goed doet in deze verkiezingen, maar laat eerst de kiezer beslissen.'

De vraag is vooral: kunnen De Crem en Schauvliege de Open VLD overklassen en de tweede grootste partij worden? De liberalen hebben er alleszins twee kleppers: Carina Van Cauter en Alexander De Croo. Wordt de traditioneel blauwe provincie daardoor nog iets blauwer? Of komt Vlaams Belang opzetten? Voor de partij moet de 22-jarige Adeline Blancquaert normaal in het zog van lijsttrekker Guy D'Haeseleer in het Vlaams Parlement terechtkomen, terwijl Ortwin Depoortere mag hopen op een overstap van het Vlaams naar het federale parlement vanop de tweede plaats na Barbara Pas.

Verder is het ook uitkijken naar de linkse PVDA. De partij hoopt op een sterk resultaat in Oost-Vlaanderen. Volgens interne voorspellingen zou de PVDA 6 procent in Oost-Vlaanderen. Ze hopen zowel federaal als Vlaams een eerste verkozene te halen, kandidaten zijn Tom De Meester en Steven De Vuyst.

De uitslag van vijf jaar geleden, zag er zo uit: