Brusselse politie heeft handen vol aan gele hesjes

De Brusselse politie heeft deze middag haar handen vol aan groepen gele hesjes. Aan het begin van de middag werden 250 actievoerders ingesloten aan het Noordstation, waarna een andere groep vanuit de kleine ring naar de voetgangerszone trok en onderweg vernielingen aanrichtte.

Na een oproep via sociale media verzamelden enkele honderden gele hesjes aan het Brusselse Noordstation om te demonstreren in de Europese wijk. Toen de groep de stad in wilde gaan, greep de politie direct in. De demonstratie was immers niet aangevraagd.

Volgens een woordvoerder van de Brusselse politie was de groep gevraagd eerst gevraagd terug te keren naar het station. Toen dit niet gebeurde, besloot de politie om de groep van 250 gele hesjes te omsingelen en zo tegen te houden. Er zou daarbij niemand zijn aangehouden.

Later in de middag trok een andere groep van gele hesjes naar de Brusselse kleine ring om van daaruit naar de voetgangerszone in het centrum te trekken. Onderweg richtten de actievoerders vernielingen aan. De politie verrichtte daarop arrestaties.

De gele hesjes van België en Frankrijk hadden hun actie al wel enkele weken aangekondigd via sociale media. Ze maakten daarvoor een evenement aan op Facebook: ‘Toute l’Europe à Bruxelles’. Ongeveer 1.300 mensen kondigden hun komst aan, bijna 9.000 mensen waren geïnteresseerd.