West-Vlaanderen, een strijd tussen CD&V en N-VA

In West-Vlaanderen zijn alle ogen gericht op kandidaat minister-president Hilde Crevits. Kan haar CD&V de grootste partij worden? De kans is niet groot, maar in 2014 was het verschil met N-VA in geen enkele provincie zo klein.

In De Mast in Torhout is de West-Vlaamse lijsttrekster van CD&V voor het Vlaams Parlement Hilde Crevits samen met haar ouders gaan stemmen. Crevits is de uitgesproken kandidaat van CD&V om Geert Bourgeois op te volgen als Vlaams minister-president, net als Bart De Wever (N-VA).

‘Ik ben zeer tevreden met de campagne van de partij’, zei de huidige Vlaamse minister van Onderwijs. ‘Onze partij wil het verschil maken, zowel qua programma als qua stijl. Ik hoop dat Vlaanderen hoopvol en positief naar de toekomst kan kijken. Al die conflicten en elke dag een nieuwe vijand, ik ben dat een beetje beu.’

Crevits is niet het enige kopstuk in West-Vlaanderen. Het is ook uitkijken naar de resultaten van Bart Tommelein (Open VLD). Die benadrukte zondag dat hij burgemeester van Oostende blijft, ongeacht de verkiezingsuitslag. 'Ik zou wel parlementslid willen worden, maar minister niet. Ik blijf burgemeester van Oostende want dat heb ik de kiezers beloofd', aldus Tommelein.

Ook Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Wouter De Vriendt (Groen), Sander Loones (N-VA) en John Crombez (SP.A) komen op. ‘Het was intens maar we hebben echt kunnen luisteren naar de mensen’, aldus Crombez. ‘We stapten 730 kilometer door onze provincie.’

De uitslag van vijf jaar geleden, zag er zo uit: