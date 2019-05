De eerste uitslagen zijn er en, hoe partieel ze ook zijn, twee tendenzen lijken duidelijk. Vlaams Belang wint, N-VA verliest.

Plus tien in Diksmuide, plus twintig in Sint-Truiden, plus twintig in Gingelom, plus veertien in Wervik... Vlaams Belang gaat er volgens de eerste erg gedeeltelijke uitslagen overal fors op vooruit.

De andere tendens is even duidelijk. N-VA verliest: tien procentpunten in Diksmuide, 14 in Sint-Truiden, tien in Wervik, 11 in Tongeren...

Neem bijvoorbeeld Diksmuide. Amper tien procent van de stemmen zijn geteld, maar de uitslag is opvallend: Vlaams Belang haalt bijna 30 procent en wordt voorlopig de grootste hier. N-VA valt terug naar iets meer dan 20 procent (-5 procentpunten). Hier in het land van Hilde Crevits valt de (federale!) uitslag van CD&V op. 15 procent slechts, acht procentpunten minder dan in 2014. Voor het Vlaams Parlement, waar Crevits de lijst trekt, is de score van CD&V een stuk beter.

De eerste uitslagen geven ook aan dat Groen weliswaar in de lift naar boven zit, maar het verschil met 2014 is klein.

CD&V lijkt op verlies te staan, net als SP.A - al zijn er ook plaatsen zoals Sint-Truiden waar de SP.A het goed doet. Ook het beeld van open VLD is nog erg wisselvallig. Knappe winst in Tongeren bijvoorbeeld, een harde klap in Kuurne.

Toch lijkt het erop dat Vlaams Belang alle grote partijen in het verlies duwt en dus niet alleen N-VA

De voorzitter van Vlaams Belang Van Grieken blijft er nog rustig bij in zijn eerste commentaar: 'Beter een goede start dan een slechte' zei hij aan VTM. Laurette Onkelinx (PS) heeft op RTL al gezegd dat de goede score van het Belang de schuld is van het erg rechtse discours van mensen als Theo Francken.

Aan de andere kant van de taalgrens lijkt het erop dat de winst van PS en Ecolo niet zo groot is als beide hadden gehoopt. Een meerderheid halen ze niet, zegt een exit poll van RTL.