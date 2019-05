Afstraffing voor N-VA in Limburg?

In Limburg moet de N-VA zwaar electoraal verlies vrezen. Volgens een peiling van Het Belang van Limburg in de aanloop van de verkiezingen zouden de Vlaams-nationalisten op federaal niveau een kwart van haar kiezers verliezen.

Met 23 procent zou de partij er wel nipt de grootste blijven. In 2014 ging de partij in Limburg nog vlot over de dertig procent.

De grote winnaar in de peiling van begin mei was het Vlaams Belang, die 8,2 procentpunt wint en op 14,3 procent zou uitkomen. Groen zou voor het eerst sinds 1999 de drempel van tien procent halen. In 2014 haalde de partij geen enkele Limburgse Kamerzetel binnen.

N-VA-Kamerlijsttrekker Zuhal Demir neemt het in Limburg op tegen CD&V-voorzitter Wouter Beke, Open VLD-fractieleider Patrick Dewael en SP.A-fractieleider Meryame Kitir. Voor Groen trekt Barbara Creemers de Kamerlijst. Voor Vlaams Belang trekt Annick Ponthier. Bij PVDA Ayse Yigit.

Steven Vandeput (N-VA), sinds de gemeenteraadsverkiezingen burgemeester van Hasselt, trekt de Vlaamse lijst van zijn partij. Hij neemt het op tegen Lode Ceyssens (CD&V), Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD), Els Robeyns (SP.A), Johan Danen (Groen), Chris Janssens (Vlaams Belang) en Kim De Witte (PVDA).

De uitslag van vijf jaar geleden, zag er zo uit: