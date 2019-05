Antwerpen, waar N-VA haar volle gewicht in de schaal gooit

In de provincie Antwerpen zijn de meeste zetels te winnen. De N-VA zet haar grote kanonnen in de provincie in.

In Antwerpen gooit N-VA-voorzitter Bart De Wever als kandidaat minister-president zijn volle politieke gewicht in de strijd. De N-VA staat in de provincie ijzersterk, maar in Oost- en West-Vlaanderen dreigt verlies. Ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wierp zich op als kandidaat-premier. Hij trekt de N-VA-Kamerlijst in Antwerpen. In 2014 haalde de N-VA in Antwerpen een monsterscore van 36,46 procent, federaal zelfs bijna veertig procent.

Met de klimaatwind in de rug is het nu of nooit voor de groenen. In Antwerpen moeten kopstukken Meyrem Almaci (Vlaamse lijsttrekker) en Kristof Calvo (federale lijsttrekker) de verwachtingen waarmaken. Bart De Wever probeerde de kiezer nog bang te maken met het beeld van premier Calvo, hoewel Groen geen kandidaat-premier heeft. Na zestien jaar opnieuw in de regering stappen is hét doel voor Groen.

SP.A geeft beide kopposities in Antwerpen aan vrouwen. Yasmine Kherbache trekt de Kamerlijst en Caroline Gennez de Vlaamse lijst. CD&V heeft voor Servais Verherstraeten en Koen Van den Heuvel gekozen. Voor Open VLD neemt Mechels burgemeester Bart Somers het op tegen Bart De Wever, terwijl ondernemer Christian Leysen de Kamerlijst trekt. Bij Vlaams Belang hopen Filip Dewinter (Vlaams) en Tom Van Grieken (Kamer) op een wederopstanding van hun partij. In 2014 verloren ze maar liefst twaalf procentpunten in de provincie.

De PVDA probeert in Antwerpen een Kamerzetel te veroveren. Peter Mertens miste zijn zetel in 2014 op een haar na. In en direct rond de stad Antwerpen scoorde PVDA toen voldoende, maar door de tegenvallende cijfers in de rest van de provincie, raakte de partijvoorzitter uiteindelijk niet gekozen. Nog eens vijf jaar zonder Mertens in de Kamer is een nachtmerriescenario voor PVDA. Aan Franstalige kant zit de PTB een stuk comfortabeler in de stemmen.

Opvallend is dat vier partijvoorzitters een lijst trekken in Antwerpen: Bart De Wever, Meyrem Almaci, Peter Mertens en Tom Van Grieken.

De uitslag van vijf jaar geleden, zag er zo uit: