Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt dat de keuze van de kiezer in Antwerpen gerespecteerd moet worden. Zo reageert hij op de uitspraken van zijn schepen Jinnih Beels (SP.A), die verklaarde burgemeester te willen worden als De Wever Vlaams minister-president wordt.

Jinnih Beels (SP.A) momenteel schepen voor Onderwijs, Jeugd, en Integratie en inburgering in Antwerpen, gooide het eerste bommetje van deze verkiezingsdag. Tegenover VTM Nieuws verklaarde ze kandidaat-burgemeester te zijn als Bart De Wever Vlaams minister-president zou worden. ‘Ik wil gerust de sjerp van burgemeester overnemen en waarnemend burgemeester worden. Wij socialisten weten wat besturen is, als we het willen waarmaken om van Antwerpen een warme en verbindende stad te maken, dan denk ik dat dat de beste keuze zou zijn’

Tegenover persbureau Belga was Beels al iets voorzichtiger, en verklaarde ze gesprekken te willen voeren met de rest van het stadsbestuur. ‘Wij zijn er niet gerust op. ‘Als het inderdaad zo zou zijn dat meneer De Wever minister-president wordt, kan voor ons niet zomaar gelijk wie burgemeester worden. Het moet een verbindingsfiguur zijn, zoals het bestuursakkoord het zegt.’

In principe zou een andere N-VA’er de sjerp krijgen als De Wever zijn plaats afstaat, maar dat is volgens Beels nog geen uitgemaakte zaak. ‘Het is niet aan ons om nu te gaan zeggen wie bij N-VA daar eventueel geschikt voor is, maar het zal in ieder geval besproken moeten worden. Zelf ben ik alvast kandidaat, dat is logisch, ik voel een verantwoordelijkheid naar alle Antwerpenaars om de Grote Verbinding verder uit te voeren.’

De Wever: ‘Vragen staat vrij’

De gooi van Beels naar het burgemeesterschap. In principe behoort die post toe aan de grootste partij, en N-VA haalde vorig jaar drie keer zoveel stemmen binnen als de socialisten.

Dat benadrukte ook De Wever zelf in een eerste reactie: ‘Vragen staat vrij natuurlijk, maar ik denk dat de kiezer de machtsverhoudingen in oktober heeft vast gesteld. Wij haalden ongeveer 36 procent en SP.A 11 procent, dat lijkt me vrij duidelijk te zijn. We moeten de uitslagen van de nationale verkiezingen nog afwachten, die plaats is op dit moment niet eens vrij. Laten we het probleem aanpakken als het zich stelt.’