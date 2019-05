123 passagiers gestrand op luchthaven Madeira: ‘Stem onherroepelijk verloren’

Slecht nieuws voor 123 passagiers die zaterdagavond vanuit Madeira naar Brussel zouden vliegen. Door de hevige wind op de luchthaven is hun vlucht afgelast. Stemmen is niet meer mogelijk.

Alain Jacques is reisleider en begeleidde een groep in Madeira: ‘Wij zouden gisteravond om 20u50 terugvliegen om te landen om 1u35 in Brussel’, vertelt hij. ‘Maar plots ging dat niet door, omdat er te veel wind was. De luchthaven ligt hier aan de kust en tussen twee bergtoppen: het is een beetje als landen op een vliegdekschip. Na lang wachten kregen we uiteindelijk wel vouchers voor eten en een overnachting in een hotel in de buurt.’

‘Die reizigers zullen pas vanavond rond 18u30 in Brussel landen’, klinkt het bij Brussels Airlines. Volgens Alain Jacques is de wind gaan liggen en zullen ze deze namiddag kunnen opstijgen.

Alleen: omdat de vlucht ten vroegste om half zeven aankomt – na de sluiting van de stembureaus om 16 uur – is hun stem onherroepelijk verloren. ‘Wij hebben contact gehad met de gemeente Affligem en zij konden niets meer voor ons doen’, zegt Jacques. ‘Sommigen zijn ontgoocheld, zij waren van plan om hun stem aan iemand specifiek te geven.’

‘Er is niets voorzien om dat op te vangen’, klinkt het bij Binnenlandse Zaken. ‘Vergelijk het principe met de Europese verkiezingen. In Italië zijn de bureaus tot 23 uur open. Daarom mogen wij zo lang niet communiceren over de resultaten, anders kan men elders strategisch stemmen. Om diezelfde reden is het voor die passagiers niet mogelijk om nog te stemmen in België wanneer ze landen, dat zou oneerlijk zijn.’

Hoeveel stemmen exact verloren gaan, is niet bekend: ‘We kennen de nationaliteiten en leeftijden niet’, klinkt het bij Brussels Airlines.