Vlaams-Brabant, waar Open VLD zijn beste vrouwen uitspeelt

Vlaams-Brabant is de provincie waar Theo Francken het in de Kamer opneemt tegen Dries Van Langenhove, waar Open VLD vijf jaar geleden het stevigst stond en Koen Geens aan CD&V weer wat zuurstof moet geven.

Vijf jaar geleden liet de N-VA in Vlaams Brabant zijn zwakste resultaat optekenen in de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Net geen 30 procent haalde de partij. Bij de provincieraadsverkiezingen vorig jaar werd dat nog wat minder: 25,4.

Vandaag verwacht de partij meer van deze provincie. Twee heel zichtbare (ex-)regeringsleden kandideren hier. Ben Weyts voor het Vlaams Parlement en Theo Francken voor de Kamer. Populaire Francken krijgt een opvallende challenger. De onafhankelijke kandidaat Dries Van Langenhove (van Schild & Vrienden) moet hier voor Vlaams Belang de zwakke 4,4 procent van vijf jaar geleden doen vergeten. (Al was het vorig jaar bij de provincieraadsverkiezingen al wat beter. Toen scoorde Vlaams Belang 8,6 procent in Vlaams Brabant.)

Meestal associëren we Open VLD met Oost-Vlaanderen, maar vijf jaar geleden haalde Open VLD in deze provincie zijn beste resultaat: 19,2 procent voor het Vlaams Parelement. Ook vandaag moet Gwendolyn Rutten hier scoren. Zij trekt de lijst voor het Vlaams Parlement. Maggie De Block trekt de Kamerlijst. Twee plaatsen achter haar staat trouwens tv-figuur Goedele Liekens.

Ook voor Groen zijn de kiezers in Vlaams-Brabant doorgaans lief. Negen procent ongeveer werd het vijf jaar geleden en bij de provincieraadsverkiezingen vorig jaar zelfs 15 procent (ruim meer dan SP.A overigens). Vandaag moet Jessika Soors, de deradicaliseringsambtenaar van Vilvoorde, het doen in de Kamer. An Moerenhout trekt de Vlaamse lijst.

De SP.A gooit Bruno Tobback in de strijd en Karin Jiroflée. Vijf jaar geleden haalde de partij bij de Vlaamse verkiezingen hier bijna haar slechtste resultaat met 11,4 procent. Bij de provincieraadsverkiezingen vorig jaar werd het nog minder: 9 procent.

CD&V deed het hier vijf jaar geleden evenmin goed. 17,1 procent was het slechtste resultaat van alle provincies. Koen Geens moet zijn goed parcours als minister van Justitie verzilveren door CD&V weer richting 20 procent te duwen. In Het Vlaams Parlement trekt Peter Van Rompaey (nog steeds de zoon van) de lijst.