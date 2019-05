Meteen verrassing van formaat op Roland Garros: Angelique Kerber gaat roemloos onderuit in eerste ronde

De eerste verrassing op het vrouwentoernooi van Roland Garros was zondag al snel een feit. De Duitse Angelique Kerber (WTA 5), voormalig nummer één van de wereld, verloor na nauwelijks één uur en veertien minuten tennis haar duel in de eerste ronde van de nauwelijks achttienjarige Russische Anastastia Potapova (WTA 81). Het werd 6-4 en 6-2.

Roland Garros is voor de 31-jarige Kerber nooit haar favoriete toernooi geweest. Haar beste resultaat was een plek in de kwartfinales, in 2012 en 2018. Dit jaar sukkelde de Duitse met een enkelblessure en wilde vooraf de verwachtingen zo laag mogelijk houden.

Voor Potapova is het haar eerste deelname op Roland Garros. De Russische tiener treft in de tweede ronde de winnares van het duel tussen de Chinese Yafan Wang (WTA 57) en de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38).

Later op de dag komen met Alison Van Uytvanck en David Goffin twee landgenoten in actie op Roland Garros.