Dimitri Vegas & Like Mike strikken Kim Kardashian voor videoclip

Paris Hilton naar de studio lokken om hun nieuwe single in te zingen, dat lukte al. Nu hebben dj-broers Dimitri Vegas & Like Mike ook Kim Kardashian kunnen strikken voor de bijhorende videoclip.

De echtgenote van Kanye West duikt samen met Hilton op in de clip van Best friend’s ass, een nummer dat de spot drijft met afgetrainde achterwerken op sociale media. Kardashian, beroemd omwille van haar stevige bips, stond bovenaan de wenslijst van Dimitri Vegas & Like Mike. Omdat ze goed bevriend is met Hilton, zei Kardashian toe. De andere rollen in de videoclip – die werd geregisseerd door Dimitri Vegas zelf – worden gespeeld door Amerikaanse topmodellen en influencers.

Het is niet de eerste keer dat de Belgische broers wereldsterren in hun videoclips laten meespelen. Voor The hum draafden Jean-Claude Van Damme en Charlie Sheen op. Dimitri Vegas & Like Mike proberen deze zomer Paris Hilton mee te nemen naar Tomorrowland, als gastartieste.