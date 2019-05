Trump minimaliseert Noord-Koreaanse raketproeven bij bezoek aan Japan: ‘Kleine wapens’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag tijdens zijn bezoek aan Japan de recente Noord-Koreaanse raketproeven geminimaliseerd. Hij ondergraaft daarmee uitspraken van zijn eigen nationaal veiligheidsadviseur John Bolton en van de Japanse regering.

‘Noord-Korea vuurde wat kleine wapens af, wat sommigen van mijn mensen en anderen verontrustte, maar mij niet’, verklaarde president Trump op Twitter. ‘Ik heb er vertrouwen in dat voorzitter Kim (Jong Un) zijn belofte aan mij zal houden.’

De Amerikaanse president is in Japan voor een vierdaags staatsbezoek en verstuurde zijn tweet amper enkele uren nadat zijn eigen nationaal veiligheidsadviseur John Bolton liet optekenen dat de recente wapentesten van Pyongyang ‘zonder twijfel’ een schending zijn van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Ook de Japanse premier Shinzo Abe, die maandag een onderhoud heeft met Trump, veroordeelde de tests.

Trump maakte zich er op Twitter ook vrolijk over dat het Noord-Koreaanse regime de Democratische presidentskandidaat Joe Biden ‘een dommerik met een laag IQ’ had genoemd. De Amerikaanse president vroeg zich af of Kim hem daarmee ‘een signaal’ gaf. Biden had Trump er eerder van beschuldigd ‘dictators en tirannen’ als Kim en de Russische president Poetin het hof te maken.

Golf en ontvangst door keizer

De Japanse premier Abe en Trump konden de Noord-Koreaanse situatie alvast bespreken tijdens een partijtje golf. De twee golffanaten gingen een balletje slaan in de Mobara Country Club in Chiba. Trump wordt ook het eerste buitenlandse staatshoofd dat wordt ontvangen door keizer Naruhito, die de scepter overnam van zijn vader Akihito. Naruhito en keizerin Masako, die aan Harvard studeerde, zullen een uitgebreid diner organiseren.

‘Premier Abe heeft me heel duidelijk gezegd: “U bent de eregast”’, pochte Trump voor zijn vertrek. ‘Er is maar één eregast op het grootste evenement dat ze de voorbije 200 jaar hebben gekend. Dus het is iets fantastisch.’