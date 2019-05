Amerikaanse Stella Chen wint Koningin Elisabethwedstrijd, Belgische Sylvia Huang eindigt buiten top zes

De Amerikaanse Stella Chen is eerste laureaat en eindwinnares van de Koningin Elisabethwedstrijd viool. De tweede prijs gaat naar de Canadees Timothy Chooi. De Amerikaan Stephen Kim vervolledigt het podium.

Winnares Chen ontvangt 25.000 euro en vier jaar lang een Huggins-Stradivarius in bruikleen.

De Belgische finaliste Sylvia Huang eindigde buiten de top zes, bij de niet-gerangschikte kandidaten. Dat zijn de overige zes laureaten die geen hoofdprijs veroverden. Wel kaapte Huang de Canvas-Klaraprijs weg, de publieksprijs ter waarde van 2.500 euro.

Tijdens het finalegedeelte van zaterdag viel door een stroompanne even het licht uit op de scène van de Bozar in Brussel. Het Belgian National Orchestra en de Amerikaans-Canadese violiste Shannon Lee lieten zich daardoor echter niet van de wijs brengen en bleven doorspelen in het donker.

Stella Chen volgt Lim Ji Young op als winnaar bij de violisten. Volgend jaar treden de pianisten aan in de Koningin Elisabethwedstrijd.