Kleurt Wallonië donkerrood, of krijgt CDH toch sleutel in handen?

Wallonië ís links en het zal zondag nog een stuk linkser worden. De vraag is echter of dat ook zal zorgen voor een een linkse ‘volksfront’-regering, of dat CDH de beslissing in handen krijgt. De MR is er alvast niet gerust in.

De MR van premier Michel was bij de verkiezingen van 2014 de grootste partij niet, en zal dat ook dit keer niet worden. Daarvoor staan de linkse partijen er als een te stevig blok. Volgens de peilingen klimmen Ecolo en PTB fors, en weet de PS de schade de voldoende te beperken om de grootste te blijven. Samen met Ecolo en de PTB was de PS in 2014 nog goed voor net iets meer dan 45 procent van stemmen. In de peiling van De Standaard, de VRT, La Libre en RTBF van april was dat 61,5 procent.

Een volledig rechtse meerderheidsregering lijkt dus niet aan de orde: noch voor de Waalse Gewestregering, noch voor het Franstalige blok in de federale regering. Na het uitbrengen van zijn stem liet uittredend Waals minister-president Willy Borsus (MR) alvast weten dat het verderzetten van de coalitie MR-CDH zijn voorkeur wegdraagt, maar hij twijfelde openlijk of dat wel mogelijk zal zijn.

Inhoudelijk moet het mogelijk zijn om PS, Ecolo en PTB te verbinden. Op heel wat punten overlappen de programma’s volledig. Toch is de kans dat de PTB in een regering eindigt zo goed als nihil. Zelfs al zou de partij uitgenodigd worden: de vrees zichzelf kapot te regeren is te groot. Als Ecolo en PS met z’n tweeën dus voldoende hebben om een Waalse regering te vormen, dan zullen ze dat niet laten.

Maar als die meerderheid van PS en Ecolo er niet is, dan zou de sleutel wel eens bij CDH kunnen liggen. CDH is de enige Franstalige partij die aan de links-rechts-etiketten ontsnapt. De partij is klein en staat volgens peilingen op verlies, maar zou voor het vormen van een meerderheid wel eens onmisbaar kunnen worden. CDH-voorzitter Maxime Prévot liet na het stemmen nog niet in zijn kaarten kijken. 'Het veld ligt meer dan ooit open', zei hij in een reactie aan RTBF.

Voorkeurstemmen

Op het vlak van de persoonlijke voorkeurstemmen is het uiteraard uitkijken naar een eventuele premiersbonus voor Charles Michel in Waals-Brabant. Hij is immers meer dan ooit de MR. Een slechte score zou meteen heel de partij in crisis dompelen.

Binnen de PS zullen de scores van boegbeelden Elio Di Rupo en Paul Magnette ongetwijfeld in een apothekerschaaltje tegen elkaar worden afgewogen. De twee zitten al tijden verwikkeld in een nauwelijks verholen strijd om het onbetwiste leiderschap van de partij. Di Rupo moet Henegouwen inpalmen, terwijl Magnette als Europees lijsttrekker in heel het gewest een stemmenkanon moet zijn.