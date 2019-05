'Parasite' wint Gouden Palm, gebroeders Dardenne bekroond voor beste regie op filmfestival Cannes

'Parasite', de film van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho, heeft zaterdagavond de Gouden Palm gewonnen op het filmfestival van Cannes. De gebroeders Jean-Pierre en Luc Dardenne sleepten met hun film ‘Le jeune Ahmed’ dan weer de prijs voor de beste regie in de wacht.

De film 'Le jeune Ahmed' van de Waalse broers Dardenne gaat over de 13-jarige Ahmed die heen en weer geslingerd wordt tussen de absolute idealen van zijn imam en de verlokkingen van het leven.

'De film is een ode aan het leven', zei Luc Dardenne op het podium aan de zijde van zijn broer Jean-Pierre. 'Terwijl het identitaire populisme en de religieuze verkramptheid toenemen, wilden we een oproep tot het leven verfilmen, wat ook de roeping van cinema is.'

Met 'Le Jeune Ahmed', dat woensdag in de zalen kwam, richten de broers Dardenne hun blik op de radicale islam doorheen het parcours van Ahmed, een tiener die door een fundamentalistische imam geïndoctrineerd wordt.

Het duo, dat vertrouwd is met de Croisette, stelde sinds 1996 negen films voor in Cannes, waaronder 'Le silence de Lorna' (2008), 'Le gamin au vélo' (2011), 'Deux jours, une nuit' (2014) of meer recent 'La fille inconnue' (2016). Maar ook 'Rosetta' in 1999 en 'L'enfant' in 2005, waarmee ze telkens een Gouden Palm wonnen.