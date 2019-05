Korte maar explosieve bergetappe bezorgt verrassende Carapaz tweede ritzege en de roze leiderstrui

Vuurwerk werd er voorspeld, vuurwerk hebben we gekregen. De korte maar explosieve bergetappe tussen Saint-Vincent en Courmayeur loste de verwachtingen meer dan in maar niet met de verwachte winnaar. De Ecuadoriaan Richard Carapaz reed op de steile Colle de San Carlo weg van de groep der favorieten en had aan de finish voldoende voorsprong om zowel de ritzege als de roze trui te claimen. Roglic volgt op een handvol seconden.

Klik hier voor onze digitale wielergids

Slechts 131 kilometer en meer dan vierduizend hoogtemeters: de veertiende rit van deze Ronde van Italië was bij veel renners met rood omcirkeld. Nauwelijks veertien vlakke kilometers, dit was een etappe die uitnodigde tot actie.

En actie kregen we, van in de start. Na nauwelijks zeven kilometer koers werd de beklimming van de eerste colle van de dag, de Verrayes, regende het al aanvallen. En deze keer waren het niet de luitenanten die zich roerden maar de kopmannen zelf. Simon Yates probeerde er al vroeg vanonder te muizen maar Roglic liet niet begaan. Meer zelfs, de Sloveense favoriet had er duidelijk zin in en liet het tempo niet zakken. Zo kregen we al snel een groep van vijftien met daarbij alle grote namen. Er waren nauwelijks… tien kilometer gekoerst.

Wat was de bedoeling van Roglic? Wilde hij ook zijn uitdagers isoleren? Vermoedelijk wel. Maar toen dat niet lukte, liet de Sloveen betijen waardoor uiteindelijk toch een omvangrijke groep opnieuw kon komen aansluiten. De denderende start kreeg geen vervolg en dat gaf acht renners de gelegenheid om het peloton achter te laten. Beklimming twee van de dag, de Verrogne, was dan ook een maat voor niets. De acht vluchters (zonder landgenoten) peddelden een tweetal minuten voor het peloton uit waar Jumbo-Visma het tempo onderhield. Het eerste vuurgevecht werd duidelijk gevolgd door een wapenstilstand.

Tijdens de beklimming van de derde helling van de dag reden nog vier renners naar de kop van de koers met daarbij Gallopin, Caruso en Izagirre. Zo kregen we twaalf leiders met daarbij een aantal renners - Caruso (Bahrain-Merida) en Izagirre (Astana) - die duidelijk in opdracht van hun kopmannen op pad waren gestuurd.

Colle San Carlo

Het sleutelpunt van de etappe lag duidelijk bij de Colle San Carlo. Een monster van tien kilometer klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna tien procent. Van de top van de San Carlo naar aankomstplaats Courmayeur was het nog welgeteld 25 kilometer waarvan nog een vijftal kilometer bergop.

De twaalf vluchters begonnen met nauwelijks anderhalve minuut voorsprong aan de gevreesde beklimming. De klassementsrenners hadden duidelijke ambities: ritwinst en de bijhorende bonificaties. Vincenzo Nibali gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok. Roglic kleefde aan het wiel van de Haai. Carapaz, Landa en Lopez haakten ook hun wagonnetje aan. Maar elkaar verstaan deden de vijf niet waardoor aanvankelijk een grote groep kon terugkeren. Slachtoffers? Mollema maar vooral Ilnur Zakarin en zeker ook roze trui Jan Polanc wiens rijk na vandaag uitgezongen was.

Speldenprikjes alom werden gevolgd door één serieuze versnelling van Richard Carapaz. De Ecuadoriaan, gisteren al sterk op de slotklim, sloeg meteen een kloof. Reacties van Nibali en Lopez waren te kortstondig en Roglic voelde niet de nood om Carapaz, in het algemeen klassement op twee minuten, al meteen terug te grijpen.

Carapaz verzwakte niet en had op de top van de San Carlo een dikke halve minuut voorsprong op de groep Roglic-Nibali.

Gevaarlijke afdaling

De Colle San Carlo heeft niet enkel een steile klim maar ook een snelle afdaling. Het terrein van Vincenzo Nibali die probeerde zijn mede-achtervolgers onder druk te zetten. Roglic en co gaven echter geen krimp en ook Carapaz reed een sterke afdaling zodat hij met veertig seconden voorsprong aan de slotminuut naar Courmayeur, temeer daar achter de Ecuadoriaan de favorieten opnieuw naar elkaar begonnen te kijken.

Foto: AFP

Wat restte waren acht lastige maar niet onoverkomelijke kilometers richting Courmayeur. Carapaz onderhield zijn tempo terwijl achter zijn rug er meer naar elkaar dan naar voor werd gekeken. De Ecuadoriaan van Movistar snelde bijgevolg probleemloos naar zijn tweede zege van deze Giro en sprong in het algemeen klassement naar de tweede plaats op de nieuwe roze trui Primoz Roglic.

Rituitslag:

1. Richard Carapaz (Ecu)

2. Simon Yates (GBr) op 1’32”

3. Vincenzo Nibali (Ita) op 1’54”

4. Rafal Majka (Pol)

5. Mikel Landa (Spa)

6. Miguel Angel Lopez (Col)

7. Pavel Sivakov (Rus)

8. Primoz Roglic (Slo)

9. Joe Dombrowski (VS)

10. Damiano Caruso (Ita) op 2’01”

Algemeen klassement:

1. Richard Carapaz (Ecu)

2. Primoz Roglic (Slo) op 7”

3. Vincenzo Nibali (Ita) op 1’47”

4. Rafal Majka (Pol) op 2’10”

5. Mikel Landa (Spa) op 2’50”

6. Bauke Mollema (Ned) op 2’50”

7. Jan Polanc (Slo) op 3’29”

8. Pavel Sivakov (Rus) op 4’55”

9. Simon Yates (GBr) op 5’28”

10. Miguel Angel Lopez (Col) op 5’30”