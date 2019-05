Rusland moet Oekraïense matrozen vrijlaten

Een half jaar na een gewelddadige confrontatie met Oekraïense schepen op de Zwarte Zee heeft het Internationaal Zeerechttribunaal in Hamburg de onmiddellijke vrijlating bevolen van de 24 matrozen die in Rusland vastzitten.

Ook moet Moskou de schepen die het in november in beslag nam, aan Oekraïne teruggeven, oordeelde rechter Jin-Hyun Paik zaterdag in Hamburg. Beide zijden mogen bovendien geen maatregelen nemen die de uiterst gespannen toestand op de spits kunnen drijven.

De Russische kustwacht heeft vorig jaar de matrozen, bij hun poging om van de Zwarte Zee naar de Zee van Azov te varen, met geweld tegengehouden en opgepakt. De mannen zitten sindsdien in voorlopige hechtenis in de Russische hoofdstad.

Het vonnis is problematisch, want Moskou boycot het proces in Hamburg. Rusland is van mening dat enkel een Russische rechtbank over de kwestie kan oordelen.