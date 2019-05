Kajakkers Peters en Broekx sprinten naar zilver in de A-finale wereldbeker Poznan

Hermien Peters en Lize Broekx slaagden er tijdens de Wereldbekermanche in Poznan als enige Belgen in door te stoten tot de A-finale van een olympisch nummer.

Peters en Broekx nestelden zich meteen bij de medaillekandidaten en kwamen na 500m als derde door. In de slotmeters sprintten de twee kajaksters uit Neerpelt de Fransen Hostens-Guyot voorbij om uiteindelijk tweede te worden na de Wit-Russen Khudzenka-Litvinchuk. Het is voor Lize Broekx en Hermien Peters hun beste prestatie ooit in een Wereldbekermanche.

Seniores vrouwen:

K2 500m: A-finale:

1. Khudzenka - Litvinchuk (WRu)1’38”366

2. Peters - Broekx (BEL) 1’40”546

3. Ponomarenko - Osterman (Slo) 1’40”934

4. Hostens - Guyot (Fra) 1’41”050

5. Fisher - Ryan (NZl) 1’41”350

6. Iskrzycka - Pulawska (Pol) 1’42”330

7. Povkh - Kuklinovska (Oek) 1’42”390

8. Zhou - Huang (Chn) 1’42”566

9. Lehaci - Schwarz (Oos) 1’42”590

(belga)