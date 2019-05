Eerste optreden van Spice Girls verliep allesbehalve vlekkeloos

Vrijdagavond was het eindelijk zover: de langverwachte reünietour van de Spice Girls ging van start in de Ierse hoofdstad Dublin. De iconische band stond na enkele jaren weer (bijna voltallig) samen op het podium. Maar hun eerste optreden verliep allesbehalve vlekkeloos.

Het was sinds 2012 geleden dat de bekende Britse meidengroep op het podium stond. Toen traden de vijf zangeressen samen op tijdens de Olympische Spelen in Londen.

Deze keer doet Victoria Beckham - Posh Spice - niet mee. Baby Spice Emma Bunton (43), Ginger Spice Geri Horner (46), Scary Spice Melanie Brown (43) en Sporty Spice Melanie C (45) waren wel van de partij. Zij brachten hun bekendste hits voor zo’n 58.000 fans in het Croke Park-stadion.

‘Wat zingen ze?’

Hoewel veel fans op sociale media hadden laten weten dat ze enorm blij waren om op de reünie te zijn, lieten heel wat anderen hun teleurstelling blijken. Geluidsproblemen zorgden er immers voor dat niet iedereen de show kon horen. Een enorme domper voor de aanwezigen op het uitverkochte concert, dat hen tussen de 75 en 165 euro had gekost.

‘De klank is zo slecht, zeer teleurstellend’, liet iemand weten. ‘Het zou fantastisch zijn als iemand op het optreden de Spice Girls zou kunnen zeggen dat we hen niet horen’, schreef iemand anders. ‘Er is echt iets mis als alle fans gewoon neerzitten omdat ze toch niet horen wat ze zingen’, klonk het nog.

Met spoed naar ziekenhuis

Ook voor de aanvang van de tournee waren er problemen. Zo werd Mel B vorige week nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht toen ze plots haar gezichtsvermogen volledig kwijt was. Volgens getuigen was de zangeres toen compleet in paniek: ‘Ze schreeuwde dat ze niks kon zien.’

Gelukkig kreeg ze meteen de nodige medische zorg, waardoor de reünie-optredens gewoon konden doorgaan zoals gepland.

De Spice Girls zullen in totaal in dertien steden in Ierland, Wales, Engeland en Schotland optreden. Hun tournee sluiten ze op 15 juni af in Londen.