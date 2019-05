Sebastian Vettel crasht tijdens laatste training, straf dreigt voor Leclerc

Charles Leclerc heeft in zijn Ferrari tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Monaco de snelste tijd gereden. Hij riskeert evenwel strafplaatsen omdat hij te snel reed onder een virtual safety-car. Die kwam er na een crash van teamgenoot Sebastian Vettel in Sainte Devote.

?? VIRTUAL SAFETY CAR ??



Vettel into the barriers at Sainte Devote ?®#MonacoGP ???¨ #F1 pic.twitter.com/LJGlidfnEW — Formula 1 (@F1) May 25, 2019

Tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Monaco zochten de rijders ter voorbereiding van de kwalificatie nadrukkelijk de limiet van zowel de wagens alsook het circuit op.

Voor Sebastian Vettel verliep dat slecht af. De Duister verremde zich in Sainte Devote en crashte tegen de vangrails. Daarmee zat Vettel zijn oefensessie er meteen ook op en verloor Vettel kostbare tijd.

Vettel was zeker en vast niet de enige rijder die in Sainte Devote problemen ondervond. Heel wat rijders verremden zich of blokkeerden de wielen.

Lance Stroll says a small prayer at Sainte Devote#MonacoGP ???¨ #F1 pic.twitter.com/Vd7A6OmUFo — Formula 1 (@F1) May 25, 2019

Uiteindelijk was het Charles Leclerc die in zijn Ferrari de snelste tijd wist te rijden, gevolgd door beide Mercedes-rijders en Max Verstappen.

01 Charles Leclerc Ferrari 1:11.265 26

02 Valtteri Bottas Mercedes 1:11.318 27

03 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.478 27

04 Max Verstappen Red Bull 1:11.539 24

05 Pierre Gasly Red Bull 1:11.738 27

06 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:12.170 23

07 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:12.194 27

08 Kevin Magnussen Haas 1:12.270 25

09 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:12.308 27

10 Alex Albon Toro Rosso 1:12.338 32

11 Nico Hülkenberg Renault 1:12.489 26

12 Daniel Ricciardo Renault 1:12.519 26

13 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:12.566 27

14 Sebastian Vettel Ferrari 1:12.583 7

15 Carlos Sainz McLaren 1:12.862 29

16 Lando Norris McLaren 1:12.914 26

17 Sergio Pérez Racing Point 1:13.232 23

18 Lance Stroll Racing Point 1:13.622 21

19 Robert Kubica Williams 1:14.086 27

20 George Russell Williams 1:14.305 27

