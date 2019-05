Anderlecht stelt Simon Davies officieel aan als T1 van Vincent Kompany

RSC Anderlecht heeft zaterdagmorgen de komst van Simon Davies officieel aangekondigd. Hij moet speler-trainer Vincent Kompany volgend seizoen bijstaan in zijn werkzaamheden.

De 45-jarige Welshman komt over van Manchester City, waar hij de leiding had over de jeugdacademie. Davies tekende een contract tot medio 2022.

Naast de komst van Davies maakte Anderlecht ook bekend dat assistenten Karim Belhocine, Jonas De Roeck en Pär Zetterberg en keeperstrainer Max de Jong allen op post blijven volgend seizoen. Floribert Ngalula vervolledigt de trainersstaf. De 32-jarige Brusselaar was de voorbije vijf seizoenen hoofdcoach bij BX Brussels.

‘Wanneer Vinnie me vroeg met hem naar Anderlecht te komen, heb ik niet getwijfeld’, legde Davies, een voormalig speler van Manchester United en Chester City, in een eerste reactie uit. ‘We starten een prachtig project: Anderlecht terugbrengen naar waar het hoort en dat met speciale aandacht voor de ontwikkeling van jonge getalenteerde spelers.’

Ook algemeen directeur Michael Verschueren toonde zich tevreden. ‘We hebben Davies ingehaald op advies van Vincent Kompany. Ze werkten al een tijdje samen en willen het succesverhaal van Manchester City meebrengen naar Anderlecht.’

Davies maakte de voorbije negen jaar deel uit van de trainersequipe van Manchester City. Hij was onder meer assistent en hoofdcoach bij de U23. Het voorbije seizoen was hij het hoofd van de jeugdopleiding voor de teams van U13 tot en met U23.