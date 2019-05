Werd vluchteling Daniel (9) vermoord om speelgoed?

De Palestijns-Libanese vluchteling Daniel El Alali werd niet vermoord wegens een openstaande schuld bij een mensensmokkelaar. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zaterdag.

Uit de huidige stand van het onderzoek zou blijken dat de twee vermoedelijke daders de moord pleegden in hun drang naar geld. Het gerecht communiceert niet over het motief, maar de kranten schrijven dat de info via een goede bron werd bevestigd.

Volgens de kranten was het de twee hoofdverdachten opgevallen dat kleine Daniel vanuit het buitenland geregeld nieuw speelgoed toegestuurd kreeg en dat de familie vaak nieuwe kleren kocht. Ondanks het feit dat de familie vluchtte uit Libanon en met een mensensmokkelaar naar het asielcentrum in Broechem kwam, leefde bij de verdachten het idee dat er geld te rapen viel. Vandaar ook de eis tot losgeld.

De hoofdverdachten hebben deels bekentenissen afgelegd, maar beschuldigen vooral elkaar, luidt het tot slot.