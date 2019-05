Wat was dat rare treintje dat u in de hemel zag vannacht?

Door de lancering van een zestigtal satellieten het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX was een bijzonder verschijnsel waarneembaar in de nacht van vrijdag op zaterdag. Aan de hemel was een streep van tientallen lichtjes zichtbaar die op sterren leken.

‘De heldere lichtpunten vannacht rond 1.00 uur aan de hemel zijn dus de Starlink-satellieten van SpaceX’, twitterde weerman Frank Deboosere.

Het Nederlandse persagentschap ANP meldt dat in binnen- en buitenland mensen melding maken van het fenomeen dat zich rond 01.00 uur voordeed. De een vraagt zich af of het gaat om een ‘zwerm drones’, de ander zegt ‘alsof de intercity langskomt door de lucht’. De Nederlandse onderzoeker Marco Langbroek postte op zijn beurt op Twitter een spectaculair filmpje waarop duidelijk de ‘trein’ van Starlink-satellieten te zien is.

VIDEO! Prepare to be mind-blown!

The train of @SpaceX #Starlink satellites passing over Leiden, the Netherlands, some 25 minutes ago. Camera: WATEC 902H with Canon FD 1.8/50 mm lens. I was shouting when they entered FOV!@elonmusk https://t.co/xChLDH32uk — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) May 24, 2019

Het project van het bedrijf van ondernemer Elon Musk, met de naam Starlink, is bedoeld om een verbinding voor snel internet op aarde en op termijn ook in de ruimte te realiseren. Daarvoor zijn honderden satellieten nodig, waarvan de eerste zestig de ruimte zijn ingeschoten.