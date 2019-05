Mick Schumacher zorgt voor chaos tijdens Formule 2-race in Monaco

Mick Schumacher heeft gisteren tijdens de Formule 2-race in de straten van Monaco voor de nodige chaos gezorgd toen een inhaalpoging mislukte.

De zoon van Michael Schumacher startte de race op de supersoft en schakelde vervolgens over naar de harde bandencompound. In ronde 19 liep het echter mis toen hij Tatiana Calderon probeerde in te halen.

Schumacher raakte Calderon waardoor ze spinde. Mick Schumacher geraakte niet langs Calderon en zo werd het circuit van Monaco volledige geblokkeerd. De race werd daarop stilgelegd en Mick Schumacher kreeg na afloop een drive-through penalty.

Mick Schumacher gaf toe dat zijn inhaalmanoeuvre op Tatiana Calderon redelijk risicovol was, al dacht hij wel dat het goed kon gaan. "Toen ik naderde op Tatiana was ik zo'n twee seconden per ronde sneller. Ik wist dan ook dat ik voorbij haar moest," aldus Schumacher.

"Op dat stuk van het circuit was ze redelijk langzaam en het was dan ook een beetje een 'nu of nooit'-situatie."

"Na de aanrijding zat mijn race er eigenlijk op. Dit was zeker niet de race die we verwacht hadden, maar dat is Monaco."

