Ibe is ‘The voice van Vlaanderen’: ‘En nu zo snel mogelijk single uitbrengen’

Op geen valse noot te betrappen, dan word je ‘The voice van Vlaanderen’. Gedoodverfde favoriet Ibe (17) heeft zijn rol meer dan waar en haalt zo een platencontract, 25.000 euro én een nieuwe auto binnen. ‘Muziek is mijn droom, mijn doel. Het is wat ik wil doen’, zegt de kersverse winnaar.

‘Zie hier, dames en heren, The voice van Vlaanderen 2019!’ Alex Callier proclameerde het al bij de Blind audition van Ibe en herhaalde het nog eens gisteravond na de allereerste performance van Ibe. Een ijzersterke versie van Way down we go van de IJslanders van Kaleo. Callier had dan wel geen kandidaat meer op het podium staan, hij vervulde zijn tijdelijk rol als madame Soleil met verve. In het ultieme duel haalde Ibe het van Wannes en gaat hij nu door het leven als The voice van Vlaanderen 2019.

‘En nu hoop ik zo snel mogelijk een eerste single uit te brengen. Ik kan moeilijk een halfjaar wachten, want dan is het momentum van The voice al voorbij. Van muziek mijn job maken is mijn droom én doel’, aldus de dolblije winnaar. Daarbij wil hij de richting uit van Lewis Capaldi, van wie hij in de finale Someone you loved bracht. ‘Ik vind dat supermooie nummers en dat is gewoon ook mijn ding. Ik denk dat het wel binnenkomt als ik dat zing. Dat vind ik belangrijk.’

Een groot deel van zijn gewonnen 25.000 euro gaat opzij om te investeren in muziek. ‘Het is wat ik wil doen en dat is ook nodig. En een nieuwe piano kopen, dat is ook nodig. Het is weer tijd voor iets professioneler. En dan wil ook nog eens op reis gaan of een nieuwe telefoon kopen, maar ik ga niet alles in een keer uitgeven, hoor.’ (lacht) En de vrienden en familie mogen ook in hun handen wrijven. Ibe belooft een feestje te geven met een deel van het geld.

Nog geen rijbewijs

Als winnaar van The voice mag hij ook met een nieuwe auto naar huis rijden. Alhoewel, Ibe is zeventien en heeft dus nog geen rijbewijs. ‘Maar ik ga er wel meteen voor gaan. Ik mag nu al mijn theoretisch rijbewijs halen, en binnen een half jaar mijn praktisch rijbewijs. Dat maakt het allemaal wat makkelijker, ook voor mijn mama, die me dan niet altijd meer moet rondrijden. Qua planning is dat soms moeilijk.’ Het op een akkoordje gooien zoals Bram gisteren in onze krant suggereerde, zit er dus niet in. ‘Nee. (lacht) Ik ga die auto gebruiken om zelf te leren rijden.’

Voor Fee en Bram liep het eerder op de avond al af. Fee moest verrassend genoeg als eerste finaliste het pand verlaten. Ze had met Talk dirty van Jason Derulo nochtans een sterke prestatie neergezet, maar wist toch de kijkers niet te overtuigen. Bram was de tweede afvaller van de avond. Hij leek tijdens zijn twee nummers – Take on me van AHA en Viva la vida van Coldplay – last te hebben van de zenuwen, waardoor hij af en toe een noot niet haalde. Het kostte hem een plaats in de laatste ronde.