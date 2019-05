Street artist Laika leverde ook zijn bijdrage voor het afscheid van Daniele De Rossi – DDR. Op de Piazza Testaccio in centrum Rome prijkt deze muurschildering, geïnspireerd door de iconografie van de DDR. Een sneer naar voorzitter Pallotta – yankee go home – ontbreekt niet. Carlo Lannutti/LaPresse

COLUMN

DDR-nostalgie

In 2001 debuteerde Daniele De Rossi bij AS Roma, in een wedstrijd tegen Anderlecht. Morgen speelt De Rossi tegen Parma de laatste wedstrijd voor zijn club. In een stadion dat alleen maar omdat hij afzwaait tot de nok gevuld is, anders was het miezerige seizoen van Roma geëindigd voor de ogen van een handvol intimi.