Louis Vervaeke stapt leeggereden uit de Ronde van Italië: “Alsof ik morgen ziek zal wakker worden”

Louis Vervaeke moest vrijdag de handdoek gooien tijdens de dertiende rit van de Ronde van Italië. “Ik voelde mij helemaal leeg”, zegt hij op de website van zijn ploeg Sunweb.

“Ik voelde mij helemaal leeg, alsof ik morgen ziek zal wakker worden”, legt Vervaeke uit. “Ik kon tijdens de rit niet drinken of eten en er zat gewoon niets meer in mijn benen. Ik ben ontgoocheld want de ploeg was goed aan het rijden en er leken kansen te liggen in de tweede helft van de wedstrijd.”

“Het is echt spijtig voor Louis en het team want hij was bezig aan een sterke Giro”, aldus teamcoach Marc Reef. “Tijdens de rit voelde hij zich echter helemaal leeg en dus kon hij niet verder. We gaan verder vechten met onze vijf overgebleven renners (Sunweb verloor eerder kopman Tom Dumoulin, red.) en kijken welke kansen we nog krijgen.”

De 25-jarige Vervaeke toonde zich deze Giro met een aanval in de achtste rit. Hij stond na twaalf etappes op de 44e plaats, op 19,5 minuten van leider Polanc. Ook bij zijn twee vorige Girodeelnames, in 2015 en 2018, haalde Vervaeke het einde niet.

