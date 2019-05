De Wever of Crevits: de keuze van het hoofd of het hart

Voor Bart De Wever is de keuze voor het minister-presidentschap een keuze van het hoofd. Zijn uitdaagster Hilde Crevits stelde even later: de keuze voor het minister-presidentschap is de keuze van mijn hart.

De VRT haalde vanavond de twee uitdagers en kandidaat-minister-presidenten voor de camera. Bart De Wever in Het Journaal, Hilde Crevits in Terzake.

De Wever noemde kort na 19 uur het minister-presidentschap de keuze van zijn hoofd – hij heeft eerder immers meermaals laten weten dat zijn hart in Antwerpen ligt. Maar, zei de Wever, ik wil minister-president worden om onze Vlaamse welvaart veilig te stellen. Vlaanderen mag immers de aansluiting niet verliezen met landen als Nederland en Duitsland.

Om minister-president te kunnen worden, rekent De Wever op 30 procent van de stemmen. Haalt N-VA die kaap, dan is de partij ‘incontournable’. Anders, zo dreigt De Wever, gaat links met de steun van CD&V aan de macht komen.

Een uurtje later was het aan Hilde Crevits in Terzake en zij had Bart De Wever goed beluisterd. Het minister-presidentschap is de keuze van haar hart, meldde zij. Ze zou niets liever doen dan dat.

Op de opmerking dat ze alleen minister-president kan worden als CD&V de N-VA buitenspel zet, wou ze niet antwoorden. Ze herhaalde haar mantra dat het van weinig respect voor de kiezer getuigt wanneer partijen nu al voorkeurscoalities noemen. Wil CD&V met links of met rechts besturen? We mogen het niet weten.

Bestaat er dan een scenario waarin zij minister-president wordt en de N-VA toch mee bestuurt? Toch wel, antwoordde Crevits. ‘Als CD&V heel sterk uit de verkiezingen komt. Wij kunnen wel eens de verrassing van zondag zijn.’ Ze wees erop dat bij de provinciale verkiezingen vorig jaar CD&V het alvast in West-Vlaanderen beter deed dan N-VA.

En voorts herhaalde Crevits dat ze niet wil weten van veto’s tegen partijen. Ook het veto van zusterpartij CDH tegen N-VA verraste haar en vindt ze eigenlijk maar niks.