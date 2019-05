Campagne De Standaard valt in de prijzen

De Standaard heeft op het belangrijkste reclamefestival van het land, de ‘Creative Belgium Awards’, drie belangrijke prijzen gewonnen.

De bekroonde campagne draaide rond ‘voortschrijvend inzicht’ en toonde hoe De Standaard met een nieuw inzicht naar zijn eigen verleden keek.

Zo titelde De Standaard ooit hoe goed diesel is voor het milieu, terwijl nieuwe inzichten ons leerden dat dit fout was. Een ander voorbeeld toonde hoe De Standaard in 1962 het woord 'neger' op de voorpagina gebruikte.

De campagne werd bekroond met een Gold en twee Silver Awards. De prijzen roemen De Standaard voor het sterke gebruik van copywriting, de beste persadvertenties en ook als geïntegreerde campagne.



Het reclamebureau achter deze campagne is de Mortierbrigade. Ook vorig jaar scoorde De Standaard samen met de Mortierbrigade op het gala in Knokke.