Trump: 'Heb te doen met Theresa'

De Amerikaanse president Donald Trump betreurt het ontslag van de Britse premier Theresa May. ‘Ik mag haar erg graag. Ze is een goede vrouw die hard heeft gewerkt.’

‘Ik heb te doen met Theresa. Ik mag haar erg graag’ reageerde Amerikaans president Trump op het ontslag van de Britse premier May. ‘Ze is een goede vrouw. Ze werkte hard, ze is erg sterk.’

Trump denkt te begrijpen waarom May de eer aan zichzelf hield. ‘Ze besloot om iets te doen dat sommige mensen heeft verrast, anderen niet. Ze deed het in het belang van haar land.’

‘Maar ik mag haar erg graag. Ik zal haar zelfs zien binnen twee weken’, verwees de Amerikaanse president tot slot naar zijn bezoek aan Groot-Brittanië.