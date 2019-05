Minnen grijpt net naast plaats op hoofdtabel Roland Garros, Coppejans mag dromen van Nadal, Kyrgios stuurt zijn kat

Greet Minnen (WTA 150) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros.

De 21-jarige Minnen verloor in de derde en laatste kwalificatieronde op het Parijse gravel tegen de Russin Sofya Zhuk (WTA 169) in drie sets: 6-2, 3-6 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 57 minuten.

“Jammer dat ik er vandaag uit ga op Roland Garros, zo dichtbij de hoofdtabel”, postte Minnen na afloop op Instagram. “Maar ik had een fantastische week. Ik nam voor het eerst deel aan (de kwalificaties van) een grandslamtoernooi als prof. Ik heb nu al zin in meer. Dank aan mijn coach Tom Baten, mijn supporters en vooral mijn vriendin Alison Van Uytvanck. Jij maakte deze week heel speciaal. Vanaf nu zal ik voor jou supporteren.”

Minnen, die zich nog nooit voor de eindfase van een grandslam kon plaatsen, opende het kwalificatietoernooi met een zege in drie sets (7-5, 4-6 en 6-4) tegen de Française Margot Yerolymos (WTA 342). Nadien haalde ze het in de tweede voorronde van de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 119), ook in een driesetter (2-6, 6-2 en 6-4).

Yanina Wickmayer (WTA 154) en Ysaline Bonaventure (WTA 115) overleefden eerder in Parijs de eerste voorronde niet. Wickmayer verloor van Vikhlyantseva, terwijl Bonaventure ten onder ging tegen de Duitse Antonia Lottner (WTA 149).

Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 55) en Kirsten Flipkens (WTA 59) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.

Foto: Photo News

Kimmer Coppejans mag dromen van duel met Nadal

Kimmer Coppejans (ATP 181) speelt in de eerste ronde van Roland Garros tegen de Duitser Yannick Maden (ATP 115). Het wordt de eerste ontmoeting tussen beide qualifiers.

De winnaar neemt het mogelijk op tegen Rafael Nadal (ATP 2). De Spaanse titelhouder, al elf keer laureaat in Parijs, moet eerst voorbij de Duitse qualifier Yannick Hanfmann (ATP 184).

David Goffin (ATP 30), de tweede Belgische man op de hoofdtabel, staat tegenover de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 72). Hij kan Nadal in de derde ronde treffen.

Foto: AP

Kyrgios stuurt kat naar Parijs, reden onbekend

Nick Kyrgios (ATP 36) zal niet te bewonderen zijn op Roland Garros. De 24-jarige Australiër, die het in de eerste ronde moest opnemen tegen de Brit Cameron Norrie (ATP 41), laat om een niet geweten reden verstek gaan voor het toernooi in Parijs. Dat hebben de organisatoren vrijdag laten weten.

Kyrgios, niet verlegen om een relletje, liet zich vorige week nog opmerken met zijn excentrieke gedrag. De Australiër verloor op het toernooi in Rome tijdens het duel van de tweede ronde zijn kalmte. Hij ging fel tekeer tegen het publiek en sloeg zijn tennisracket op de baan. Ook gooide hij een stoel door de lucht. De umpire besloot daarop een einde aan de wedstrijd te maken en Kyrgios te diskwalificeren.

Het is niet bekend waarom Kyrgios niet naar Parijs afzakt. De Australiër liet zich enkele dagen geleden op de sociale media wel nog negatief uit over het Franse toernooi. “Roland Garros trekt vergeleken met hier helemaal nergens op”, verklaarde de tennisser, die een training afwerkte op het gras van Wimbledon, op Instagram.