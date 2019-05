3,5 uur lang trillende billen in Cannes - geeuw

Abdellatif Kechiche doet Cannes met de ogen draaien. Zes jaar geleden beroerde hij de gemoederen al met La vie d’Adèle, nu was het zijn nieuwe film Mektoub, my love: intermezzo. ‘Een pornofilm’, zeiden mensen die de zaal vroeger verlieten. ‘Geeuw’, vindt onze recensent.

Wat regisseurs betreft, zijn weinigen zo omstreden als de Frans-Tunesische Abdellatif Kechiche. De 58-jarige filmmaker kreeg in zijn carrière al tweemaal de César voor beste film en was in 2013 de aanleiding voor een rel op het Filmfestival van Cannes. Hij won daar de Gouden Palm voor zijn film La vie d’Adèle, een beslissing waar nog lang over nagepraat zou worden.

Doorn in het oog van veel filmliefhebbers waren de lange seksscènes in die film. ‘Belachelijk’ en ‘ongeloofwaardig’, zei Julie Maroh over de minutenlange scènes. De schrijfster van het stripverhaal waarop de film gebaseerd was, spaarde haar kritiek niet op Kechiche. Ook de hoofdrolspeelsters waren kwaad en zeiden nooit meer met de regisseur te zullen werken.

Zes jaar later is in datzelfde Cannes ophef ontstaan rond de nieuwe film van diezelfde regisseur. Tijdens de vertoning van Mektoub, my love: intermezzo liep de zaal tijdens de film grotendeels leeg. Aanleiding was een scène van elf minuten waarin te zien is hoe mensen orale seks met elkaar hebben. Heel expliciet, en niet eens gesimuleerd, zo schrijven filmrecensenten die aanwezig waren.

Ode aan twerken en orale seks

De film duurt 3 uur en 28 minuten en werd door veel aanwezigen bestempeld als wansmakelijk. ‘Belachelijk hoe vaak er vrouwelijke konten in beeld zijn’, ‘Dit is pure porno’ en ‘De slechtste film die ik hier al gezien heb’. In The Telegraph kreeg de prent één ster, Los Angeles Times noemt de film ‘de ramp van Cannes’ en The New York Times noemt het een ‘3,5 uur durende ode aan twerken en orale seks’.

We hebben het daarom maar aan onze recensent gevraagd.

Jeroen Struys zegt: ‘Nooit gedacht dat vrouwelijk schoon me ooit zou vervelen, maar Kechiche slaagt wonderwel, met maar liefst 3,5 uur lang trillende billen. Bij de première verliet zelfs de hoofdrolspeelster vroegtijdig de zaal. Je kon niet eens vragen of ze misschien niet blij was met de schermvullende close-ups van haar poes, want ze stuurde haar kat naar de (obligate) persconferentie. Deze kontenfilm krijgt nog een staartje.’