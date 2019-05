Bende autodieven maakte meer dan 1.000 slachtoffers

In het onderzoek naar de autodieven die geviseerd werden bij een grootschalige operatie twee weken geleden, zijn ondertussen 33 mensen aangehouden. Dat meldt het Federaal Parket. Ook onder anderen een notaris en een ambtenaar zouden de criminele organisatie geholpen hebben.

In het onderzoek naar de vijf familieclans die via zoekertjes wagens kochten met valse betaalbewijzen, zijn ondertussen 42 personen in verdenking gesteld en 33 personen onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het parket houdt voorlopig rekening met meer dan 1.000 slachtoffers in ons land.

Onder de verdachten onder anderen een notaris, drie politieagenten, garagisten of carwash-uitbaters, een verzekeringsmakelaar, enkele personen verantwoordelijk voor het uitschakelen van alarmsystemen of GPS-trackers in luxevoertuigen, een wapenleverancier en iemand die op de DIV (FOD Mobiliteit) werkt. Dankzij hun hulp kon de bende de gestolen wagens ongestoord doorverkopen.

Deze ‘facilitatoren’ worden onder meer verdacht van corruptie, witwassen, schending van het beroepsgeheim, heling, inbreuk op de Wapenwet, diefstal, oplichting, onrechtmatige raadpleging van databanken en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie.

Geld in ventilatiebuizen caravans

Sinds dinsdag 7 mei werden zo’n 250 huiszoekingen uitgevoerd in het dossier. Daarbij werden 34 gebouwen, 91 caravans, zo’n 150 voertuigen waaronder Ferrari’s, Porsches en Bentleys, een sleepwagen, meer dan 30 wapens - handvuurwapens en oorlogswapens type M16 - tientallen luxehorloges en zo’n 1,5 miljoen euro in beslag genomen. Een deel van dat geld was verstopt in de ventilatiebuizen van de caravans.

Het parket benadrukt dat van de 300 caravans die bij de huiszoekingen gevonden werden, enkel de voertuigen die verband hielden met strafbare feiten werden meegenomen. ‘In dit dossier was het niet de bedoeling om een gemeenschap te viseren, maar wel de activiteiten van de georganiseerde criminaliteit’, klinkt het. ‘De families van de verdachten die werden verhoord of aangehouden, kregen hulp aangeboden, maar de meesten van hen gingen hier niet op in.’