Eerste bergaankomst gooit de Giro weer open: ritwinst Zakarin, Landa neemt tijd terug en Polanc blijft leider

De dertiende etappe van de Ronde van Italië was meteen de eerste echte bergetappe van deze Giro. Meerdere beklimmingen en een aankomst bergop: dit kon alleen maar voor spektakel zorgen. De lange slotklim richting Ceresole Reale zorgde voor vuurwerk met Ilnur Zakarin. als winnaar van de dag. Ook Mikel Landa deed een goede zaak, een moedige Jan Polanc behield zijn roze trui. De Giro ligt terug volledig open.

Welke tactische plannen zouden er vandaag worden ontvouwd? Welke kopmannen zouden enkele pionnen vooruit schuiven en vooral, hoe sterk zouden Jumbo-Visma en Primoz Roglic zich verweren nadat ze gisteren meermaals onder druk werden gezet en, in het geval van het collectief, tekenen van zwakte vertoonden.

Op het antwoord was het even wachten. Het wedstrijduur verliep enorm chaotisch met aanvalspogingen langs alle kanten maar niemand die echt weg geraakte. Uiteraard toonde Thomas De Gendt zich bedrijvig maar het was toch wachten op de eerste col van de dag, de Colle del Lys, om de eerste belangrijke vlucht tot stand te zien komen: 28 renners met daarbij toch enkele belangrijke namen als Bauke Mollema, Andrey Amador en Ilnur Zakarin tekenden voor de eerste belangrijke kopgroep. Van Belgische zijde was enkel Thomas De Gendt van de partij.

Tao Geoghegan Hart viel uit. Foto: AFP

Met vier renners van Trek en drie van Astana was het snel duidelijk dat er een tactisch plan werd bekokstoofd. In het peloton namen zowel UAE van roze trui Polanc als Jumbo-Visma van favoriet Roglic hun verantwoordelijkheid. De kloof met de eerste groep werd nooit echt groter dan drie minuten. Vooraan viel De Gendt weg met een mechanisch defect en Geoghegan Hart (Team Ineos) als gevolg van een val. Het veranderde het wedstrijdbeeld niet. Vooraan reed Trek, met alweer een sterke Ciccone, alles uit de kast om de kloof zo groot mogelijk te maken, in het peloton zette vooral het geel-zwart van Jumbo-Visma zich aan de leiding. Ciccone kwam ook nog als eerste boven op de Colle del Lys en pakte zo de bergtrui opnieuw over van ploegmaat Brambilla.

Pian del Lupo

Op naar de tweede hindernis van de dag: Pian del Lupo, een helling van tweede categorie. Trek-Segafredo bleef vooraan het tempo strak houden maar Jumbo-Visma was deze keer duidelijk beter gewapend dan de dag voordien. Roglic en co hielden de kloof in de buurt van de twee minuten. En opnieuw kregen we oorlog, vooral dan in het peloton. Astana draaide de gashendel open en dat kostte heel wat toppers de kop, onder meer roze trui Jan Polanc en ook Bob Jungels moest opnieuw de rol lossen. Het werk van Astana zorgde er ook voor dat het verschil met de groep Mollema terugliep tot één minuut. Bijkomend gevolg: Primoz Roglic had op de top van de Pian del Lupo geen enkele ploegmaat nog aan zijn zijde.

Bergetappes leveren altijd mooie beelden op.

En dan moest het hoofdgerecht nog volgen. Met de slotklim naar Lago Serrù - officieel de Colle Del Nivolet - kregen de renners een onbekende klim voorgeschoteld. En wat voor één. Maar liefst 32 kilometer klimmen waarbij de klim officieel begint op 20,3 kilometer van de finish, met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna zes procent met een steilste strook van veertien procent. Ideaal terrein voor wie de ambitie had om Primoz Roglic een serieuze tik uit te delen.

Alles loopt samen

Maar het vooruitzicht van een lange slotklim deed sommige jongens ook nadenken. In de groep Mollema ging het tempo lichtjes naar beneden, de groep Roglic maakte ook al niet veel aanstalten om de gashendel verder open te draaien zodat uiteindelijk roze trui Polanc en Jungels weer konden aansluiten in de groep Roglic terwijl Mollema en co met een kloof van niet meer dan een minuut aan de slotklim konden beginnen. Was hun offensief een maat voor niets?

In dit decor finishten de renners vandaag. Foto: CCC Team

Niet dus! Terwijl in de groep Roglic het tempo getemperd werd, bleven ze vooraan flink gas geven. De kopgroep werd nog even in twee gesplitst maar vanaf de eerste steile stukken besloten Mollema en Zakarin, de beste klimmers in de kopgroep, het gashendel open te draaien.

En bij de achtervolgers? Daar barstte de strijd open met nog vijftien kilometer te rijden. Landa demarreerde, de Astana-boys probeerden te volgen maar konden het wiel van de ontketende Spanjaard niet volgen. Meer zelfs, zowel Carreterro als Amador wachtten hun kopman op zodat Landa plots over twee luxehelpers beschikte om hem doorheen de vlakkere stukken te loodsen. Van een tactisch plan gesproken. Achter de Spanjaard vormde zich een groep achtervolgers met Nibali, Roglic, Lopez, Majka en de verrassend sterke Rus Pavel Sivakov.

Materiaalpech Lopez, aanval Zakarin

Helaas voor Astana kende Miguel Angel Lopez opnieuw materiaalpech. Gelukkig voor de Kazakken kon hun Columbiaanse kopman aanpikken bij een groepje gelosten, met onder anderen Simon Yates en roze trui Jan Polanc. Ook ploegmaat Izagirre liet zich wijselijk afzakken tot bij zijn kopman. Strijd op alle fronten!

Materiaalpech voor Miguel Angel Lopez

Met nog zeven steile slotkilometers was nog niets beslist. Landa knabbelde beetje bij beetje wat van zijn achterstand op de koplopers af en vergrootte tegelijkertijd zijn voorsprong op het groepje Roglic. Ook roze trui Jan Polanc hield verrassend goed stand in de groep Yates-Lopez.

En wat deed Roglic? Die bleef maar profiteren van het werk van de andere teams en dat werkte danig op de heupen van Vincenzo Nibali. Het tweetal bleef elkaar beloeren en keek naar elkaar op het moment dat zowel Majka, Carapaz als Sivakov van het duo wegreden, een duo dat een trio werd door de terugkeer van… Lopez. Wat een koers!

Vooraan plaatste Ilnur Zakarin een eerste demarrage die Bauke Mollema het hoofd kostte. De Nederlander werd bijgebeend en achtergelaten door Landa, Zakarin kreeg uiteindelijk ook Mikel Nieve op de knieën. Kon de Rus de zege schenken aan Katusha.? Jawel. Hij haalde het voor Nieve en een sterk terugkerende Landa. Roglic en Nibali hielden elkaar in evenwicht, Jan Polanc bleef nog in het roze.

Rituitslag:

1. Ilnur Zakarin (Rus)

2. Mikel Nieve (Spa) op 35”

3. Mikel Landa (Spa) op 1’20”

4. Richard Carapaz (Ecu) op 1’38”

5. Bauke Mollema (Ned) op 1’45”

6. Rafal Majka (Pol) op 2’07”

7. Primoz Roglic (Slo) op 2’57”

8. Vincenzo Nibali (Ita) op 2’57”

9. Pavel Sivakov (Rus) op 3’34”

10. Davide Formolo (Ita) op 3’50”

Algemeen klassement:

1. Jan Polanc (Slo)

2. Primoz Roglic (Slo) op 2’25”

3. Ilnur Zakarin (Rus) op 2’56”

4. Bauke Mollema (Ned) op 3’06”

5. Vincenzo Nibali (Ita) op 4’09”

6. Richard Carapaz (Ecu) op 4’22”

7. Rafal Majka (Pol) op 4’28”

8. Mikel Landa (Spa) op 5’08”

9. Pavel Sivakov (Rus) op 7’13”

10. Miguel Angel Lopez (Col) op 7’48”