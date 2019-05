Topshop trekt zich terug uit de Verenigde Staten

Het moederbedrijf van winkelketen Topshop verkeert in zwaar weer sinds topman Philip Green onder vuur kwam te liggen. Er wordt serieus geschrapt in het aantal winkels.

In het kader van noodzakelijke herstructureringsplannen wil de Arcadia-groep, het moederbedrijf van highstreet-modemerken Topshop, Dorothy Perkins en Miss Selfridge, nog zeker 23 van de 566 winkels in Groot-Brittannië sluiten, alsook alle elf Topshop-winkels op Amerikaans grondgebied.

Bij een tweehonderdtal andere winkels wordt onderhandeld over de huurprijs, mogelijk volgen er dus nog sluitingen. De plannen moeten evenwel nog worden goedgekeurd op de volgende aandeelhoudersvergadering.

Ceo Ian Grabiner noemt het ‘een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing’ om het bedrijf uit het slop te halen. ‘De retailsector staat voor grote uitdagingen door een veranderend consumentengedrag en online concurrentie. We hebben alle mogelijke strategische opties overwogen om het bedrijf weer financieel gezond te krijgen’, klinkt het in een persmededeling.

De voorbije drie jaar werden al zo’n tweehonderd Britse winkels van de groep gesloten. Dorothy Perkins en Miss Selfridge vielen enkele jaren geleden al uit de gratie van het winkelpubliek, maar ook Topshop kan hoe langer hoe minder het jonge publiek aanspreken, dat vaker de voorkeur geeft aan concurrent Asos.

Voor Sir Philip Green, die fortuin maakte met het opkopen van kwakkelende winkelketens die hij daarna transformeerde tot winstmachines, is het een zoveelste opdoffer. Vorig jaar werd hij door een aantal voormalige werknemers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, pesten en racisme. Die beschuldigingen veroorzaakten ook al een breuk met Beyoncé, die in 2016 haar eigen modelabel Ivy Park had gelanceerd in samenwerking met Green.

De Arcadia-groep heeft meer dan duizend winkels in 36 landen, al zijn de meerderheid franchises. De twee Topshop-winkels in Antwerpen en Brussel waren geen lang leven beschoren.