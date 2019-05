Brussel: Krijgt onze hoofdstad een groene minister-president?

Brusselse kiezers moeten zondag vier bolletjes inkleuren: voor de federale, Brusselse, Vlaamse en Europese verkiezingen. Zet de groene golf in Brussel, die bij de gemeenteraadsverkiezingen werd ingezet, zich voort? Dan krijgt Brussel mogelijk voor het eerst een vrouwelijke minister-president. En wordt N-VA aan Nederlandstalige kant de grootste of laat de afwezigheid van grote namen zich voelen? Stemmen kan nog tot 16 uur.

Het Brussels gewest werd de voorbije legislatuur bestuurd door een asymmetrische regering: PS, Défi en CDH aan Franstalige kant, Open VLD, SP.A en CD&V aan Vlaamse kant. Onuitgegeven, maar de regering werkte vrij goed samen, zonder noemenswaardige conflicten. Het is dus niet ondenkbaar dat de partijen hun coalitie willen voortzetten. Al benadrukte Pascal Smet (One Brussels) in een interview met De Standaard dat hij ook met de groenen veel raakvlakken ziet.

Maar eerst is het aan de kiezer.

Met name de score van de groenen zal bepalend zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen trok een groene tsunami over Brussel: drie gemeenten kregen een groene burgemeester, in elf andere gemeenten besturen de groenen mee. Het is nu afwachten of die groene golf zich doorzet.

Groen trekt samen met Ecolo naar de kiezer. Als de formatie Ecolo-Groen de grootste wordt, zal Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi waarschijnlijk het initiatief nemen om een regering te vormen. Zij trekt de Kamerlijst en is dus geen kandidaat voor het Brussels parlement, maar wordt wel algemeen gezien als de meest valabele groene kandidaat om de volgende Brusselse regering te leiden. In een gesprek met De Standaard zei ze dat ze zichzelf nooit heeft opgeworpen als kandidaat-minister-president, maar dat ze wel haar verantwoordelijkheid zou nemen.

Als het aan ontslagnemend minister-president Rudi Vervoort (PS) ligt, zal het niet zover komen. 'Onze ambitie is opnieuw de grootste te worden', zei hij bij het uitbrengen van zijn stem aan Bruzz. En dat is voor hem niet onmogelijk. 'Sinds ik aan politiek doe, waren de peilingen telkens anders dan de resultaten.'

De Vlaamse socialisten komen net als bij de gemeenteraadsverkiezingen op onder de naam One Brussels. Al benadrukt lijsttrekker Pascal Smet dat One Brussels niet de SP.A is. Naast socialisten staan er ook onafhankelijken op de lijst, zowel Nederlandstaligen als anderstaligen.

Bij Open VLD trekt Guy Vanhengel de Brusselse lijst. Vanhengel is al drie legislaturen de populairste Brusselse politicus aan Nederlandstalige kant en was een van de sterkhouders van de voorbije regering, maar kondigde aan dat hij wellicht geen volledige legislatuur meer uitdoet. Els Ampe trekt de lijst voor het Vlaams Parlement.

N-VA trekt zonder grote namen naar de Brusselse kiezer. Assito Kanko komt op de Europese lijst op, de vrij onbekende ondervoorzitster Cieltje Van Achter moet N-VA in Brussel op de kaart zetten. De vraag is of dat hen stemmen zal kosten. Volgens de jongste peiling van VTM en Het Laatste Nieuws worden de Vlaams-nationalisten de grootste aan Nederlandstalige kant.

Op Radio1 sloot Els Ampe (Open VLD) een samenwerking met N-VA in Brussel niet uit. Voor Pascal Smet (One Brussels) ligt een samenwerking moeilijker: ‘Het DNA van N-VA is niet Brussels. Zij willen Brussel vanuit Vlaanderen besturen, en daar geloof ik niet in.’