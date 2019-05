Je concentreren op kantoor is vaak niet eenvoudig. Hoe kunnen we dit aanpakken? Wat verhoogt de productiviteit en concentratie? En wat heeft duiken daarmee te maken? Tim Christiaens is de oprichter van Time Management Company dat organisaties in binnen- en buitenland inspireert om productiever te werken. Begin dit jaar verscheen zijn boek 'Dive at Work’. Bekijk zijn tips in de video hierboven.

MEER EXPERTENVIDEO'S

Hoe helpt de bewegingsdriehoek me naar een actiever leven?



Hoe herken ik de signalen van een burn-out?