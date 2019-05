Fake video Nancy Pelosi miljoenen keren bekeken

Een gemanipuleerde video waarin Nancy Pelosi dronken lijkt, is miljoenen keren bekeken. Facebook wil de beelden niet offline halen.

De video toont de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die op een evenement spreekt. Maar het fragment is bewust vertraagd en de toonhoogte verhoogd, waardoor het lijkt dat ze dronken praat.

De advocaat van Donald Trump en voormalige burgemeester van New York Rudy Giuliani is een van de Trump-aanhangers die de video heeft gepromoot. ‘Wat is er aan de hand met Nancy Pelosi? Haar spraak is bizar’, tweette hij. Later heeft hij de tweet weer verwijderd. In de reacties bij de video zeggen mensen dat ze dronken is en raaskalt.

Wie de video heeft gemaakt, is onduidelijk. Maar het doel is allicht om Pelosi zwart te maken. Toch wil Facebook de video niet blokkeren. Wel wil het bedrijf de zichtbaarheid ervan verkleinen en een link toevoegen naar een site die verduidelijkt dat de clip misleidend is. Facebook heeft geen richtlijn die stelt dat informatie die mensen posten waar moet zijn, zegt een vertegenwoordiger aan CNN. Youtube heeft de clip wel verwijderd.

Het succes van de video toont opnieuw de gevaren aan van online desinformatie en hoe die de publieke perceptie kunnen vormgeven in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020. ‘De verspreiders van desinformatie hebben geen gesofisticeerde technologie nodig om viraal te gaan’, schrijft The Washington Post, die het verhaal als eerste bracht. ‘Zelfs eenvoudige, ruwe manipulaties kunnen gebruikt worden om een tegenstander te ondermijnen.’

De Amerikaanse krant maakte ook een video die toont hoe de originele beelden zijn gemanipuleerd: